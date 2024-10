وفاة نجل الفنان السوري زهير عبد الكريم في ألمانيا

وطنا اليوم:توفي صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر/تشرين الأول، مجد، نجل الفنان السوري زهير عبد الكريم، بعد صراع مع المرض، ورحلة علاج طويلة في ألمانيا.

ونعت نوار عبد الكريم، شقيقها مجد بكلمات مؤثرة، حيث شاركت عدة صور عبر خاصية الستوري على حسابها في منصة “إنستغرام” كتبت عليها: أخي ونور عيوني مجد في ذمة الله.

وكان مجد الابن الأكبر للفنان السوري زهير عبد الكريم، سافر إلى ألمانيا قبل عدة سنوات مع والدته الفنانة سوزان صالح لتلقي العلاج من مرض السرطان.

كما شاركت نوار صورة أخرى تجمعها مع مجد وأرفقتها بعبارة: Now you rest my love. وكانت نشرت نوار قبل أربعة أيام صور عائلية جمعتها مع والدها وشقيقها مجد، وأشقائها الآخرين.

وأعلنت نقابة الفنانين السوريين، وفاة نجل الفنانين زهير عبد الكريم وسوزان الصالح، وقدمت لهما العزاء، وأشارت في بيانها الذي نشرته على الصفحة الرسمية للنقابة في منصة “فيسبوك”، إلى أن عائلة الراحل ستتلقى العزاء اعتباراً من اليوم الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام في منطقة “معربا” بريف دمشق.

وكان الفنان زهير عبد الكريم، قد أبدى عتبه خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية رابعة الزيات، على زملائه الفنانين، لعدم سؤالهم عن صحة نجله مجد، وقال حينها: لم يقف إلى جانبي أحد من الفنانين، ولم يتواصل معي أحد بخصوص مجد