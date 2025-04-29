الأردن والسعودية يبحثان استكمال الربط الكهربائي بين البلدين

وطنا اليوم:بحث مسؤولون من الأردن والسعودية في اجتماع استضافته شركة الكهرباء الوطنية الثلاثاء، سُبل استكمال مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.

وترأس الاجتماع عن الجانب الأردني الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، أماني العزام، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية، سفيان البطاينة، فيما شارك من الجانب السعودي وفد رفيع المستوى.

وقال البطاينة، إن الاجتماع ناقش أهمية الإسراع في استكمال الاتفاقيات الثلاث الأساسية للمشروع – وهي الاتفاقية التنفيذية، والتشغيلية، والتجارية – تمهيدا لتوقيعها رسميا قبل نهاية العام الحالي 2025، بما يفتح الطريق نحو التشغيل التجاري للمشروع في أفق لا يتجاوز نهاية عام 2029.

ووفق البطاينة يهدف مشروع الربط الكهربائي إلى تعزيز موثوقية الشبكتين الوطنيتين في كلا البلدين، من خلال توفير احتياطي مشترك وتبادل الطاقة الكهربائية خلال فترات الذروة، والاستفادة من تفاوت الطلب اليومي والموسمي على الكهرباء، مما يُسهم في دعم استقرار أنظمة الطاقة ورفع كفاءة تشغيلها.

وأكد البطاينة أن المشروع يشكل خطوة استراتيجية نحو تأسيس سوق كهرباء إقليمية وتحقيق التكامل الطاقي العربي، مشيرا إلى أن الربط البيني أصبح ضرورة ملحّة ضمن أنظمة الطاقة الحديثة المستندة إلى الطاقة المتجددة، نظرا لدوره في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الكلف.

من جهتها، أشارت العزام إلى أن الأردن يواصل العمل على مشاريع ربط كهربائي مع دول الجوار، ضمن رؤية تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، بما يعزز مكانتها في سوق الكهرباء الإقليمية.

وكان الأردن والسعودية قد وقّعا في أغسطس 2020 مذكرة تفاهم لتفعيل مشروع الربط الكهربائي، في إطار جهود دعم مشروع الربط العربي الشامل، الذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي بالمشرق العربي وشمال إفريقيا.

وبموجب المذكرة، أوكلت إلى شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ونظيرتها السعودية مهمة إعداد الاتفاقيات الفنية والتنفيذية الخاصة بالمشروع، الذي يُعد ركيزة رئيسية في مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء، التي استضاف الأردن أحد اجتماعاتها مؤخراً.