أجواء خماسينية ترافقها عواصف غبارية وأمطار مفاجئة الأيام القادمة

وطنا اليوم:توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة خلال الأيام المقبلة تقلبات جوية ملحوظة، تتضمن ارتفاعًا في درجات الحرارة، نشاطًا للرياح المثيرة للغبار، وفرصًا لهطول زخات محلية من المطر.

الثلاثاء 29 نيسان 2025

تكون درجات الحرارة اليوم الثلاثاء حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة.

وتسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

أما خلال الليل، يكون الطقس بارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق، مع استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية.

الأربعاء 30 نيسان 2025

تتأثر المملكة يوم الأربعاء بمنخفض جوي خماسيني، يؤدي إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 8 إلى 10 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل إلى 50 كم/ساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار، خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة.

أما خلال ساعات الليل فتزداد كثافة الغبار ويمتد تأثيره إلى معظم مناطق المملكة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة وفرصة لهطول زخات محلية من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية خلال ساعات الليل المتأخرة.

كما يتدفق هواء بارد نسبياً ورطب، مما يهيئ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة.

وتكون الرياح غربية نشطة السرعة أحياناً.

تحذيرات ليوم الأربعاء

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار، وقد يصل إلى انعدام الرؤية على الطرق الخارجية خاصة مساءً وليلاً.

ضرورة التنبه لمرضى الجهاز التنفسي نتيجة الغبار المثار.

الخميس 1 أيار 2025

تشهد المملكة يوم الخميس انخفاضاً ملموساً على درجات الحرارة لتعود حول معدلاتها الطبيعية.

وتسود أجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع بقاء الأجواء مغبرة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

ويتوقع هطول زخات خفيفة متفرقة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة.

في ساعات ما بعد الظهر، يتوقع أن تتأثر المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية بزخات رعدية من المطر قد يصحبها تساقط لحبات البرد أحياناً.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

أما خلال الليل يكون الطقس باردا نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ولطيف في باقي المناطق.

تحذيرات ليوم الخميس

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

ضرورة التنبه لمرضى الجهاز التنفسي.

التحذير من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.

الجمعة 2 أيار 2025

تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

أما ليلا يكون الطقس باردا نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق