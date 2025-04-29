القضاة : دعم 99 شركة صناعية بقيمة 15 مليون دينار

وطنا اليوم:رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة اليوم حفل توقيع اتفاقيات منح حوافز ‏مالية غير مستردة لـ99 شركة صناعية فائزة في الجولة الثانية من برنامج الحوافز المبني على المخرجات ‏احد برامج صندوق دعم الصناعة بقيمة تصل إلى 15 مليون دينار.‏

ويمثل هذا الدعم ما نسبته 47 % من الكلفة الإجمالية لتنفيذ خطط التطوير للشركات المستفيدة، والتي تبلغ ‏نحو ‏‎32 ‎مليون دينار، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحفيز نموها وزيادة قدرتها ‏التصديرية‎.‎

وقال م. القضاة خلال حفل التوقيع الذي حضره أمين عام الوزارة دانا الزعبي، ورئيس غرفتي صناعة ‏الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وممثلون عن البنك الدولي والجهات الداعمة والشركاء وأصحاب ‏الشركات الفائزة، إن الحكومة ماضية في دعم وتطوير الصناعة الوطنية تنفيذًا لأولويات خطة التحديث ‏الاقتصادي، وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني‎.‎

وأضاف أن صندوق دعم وتطوير الصناعة، الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يُدار ‏وفق إطار تشريعي واضح وإجراءات حوكمة رشيدة تضمن الشفافية والموضوعية في عمليات التقييم، ‏بالتعاون الوثيق مع القطاع الصناعي‎.‎

وبين أنه تم تخصيص 27 مليون دينار في مشروع موازنة العام 2025 لتمويل برامج الصندوق التي ‏تشمل: برنامج الحوافز المبني على المخرجات وبرنامج تحديث الصناعة وبرنامج ترويج الصادرات ‏وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات.‏

وأوضح القضاة ان الدعم المقدم سوف يساعد الشركات على تحديث خطوط الإنتاج واستخدام تكنولوجيا ‏متطورة والحصول على شهادات مطابقة عالمية والمشاركة في المعارض العالمية وخفض كلف الإنتاج ‏وتقليل استهلاك الطاقة والمياه وتقليل انتاج النفايات. بالإضافة الى تبني ممارسات اجتماعية وبيئية فضلى ‏تساهم في تحسين بيئة العمل وحسب المعايير الدولية.‏

وأشار القضاة الى استلام 394 طلبا عبر المنصة الالكترونية، خضعت جميعها لتقييم إداري وفني وكشف ‏ميداني وفق معايير معلنة، وأسفرت النتائج عن فوز 99 شركة (أي ما نسبته 25%) من الشركات ‏المتقدمة للبرنامج.‏

وتوزعت الشركات الفائزة كالتالي‎:‎‏ 48 شركة صغيرة، 40 شركة متوسطة، 11 شركة كبيرة. ‏

وبلغ عدد المنشآت الصناعية الفائزة المملوكة والمدارة من قبل سيدات الأعمال 30شركة وبلغ عدد ‏المنشآت الصناعية التي ستقوم بالتصدير لأول مرة 8شركات.‏

وبلغ سقف قيمة الحافز المالي من خلال البرنامج للمنشآت الصغيرة ‏‎98,145‎‏ ألف دينار أردني، وللمنشآت ‏المتوسطة ‏‎196,290‎‏ ألف دينار أردني، وللمنشآت الكبيرة ‏‎327,150‎‏ ألف دينار أردني‎.‎

وقال القضاة إن الآثار المتوقعة لتنفيذ خطط التطوير للشركات الفائزة تتمثل بتحقيق زيادة في المبيعات ‏الاجمالية بقيمة 73 مليون دينار وبنسبة نمو 20 % وزيادة في الصادرات بقيمة 36 مليون دينار وبنسبة ‏نمو 17% واستحداث 1019 فرصة عمل جديدة للأردنيين والاردنيات بنسبة زيادة مقدارها 17%، منها ‏‏320 فرصة عمل جديدة للإناث وبنسبة زيادة مقدارها 34%.‏

كما سيؤدي تنفيذ خطط التطوير لمجموعة من الشركات الى التوفير في استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين ‏‏13-30% وتقليل استهلاك المياه بنسبة 25% وتقليل إنتاج النفايات بنسبة 52 % وتقليل استهلاك المواد ‏الاولية بنسبة 16%.‏

وقال إن الحكومة تعمل على تخصيص 68 مليون دينار لتنفيذ كافة برامج الصندوق وتقديم الدعم للشركات ‏المستفيدة من الجولتين الأولى والثانية من بداية عمل الصندوق عام 2022 و حتى نهاية عام 2026. وانها ‏سوف تستمر في طرح برامج دعم أخرى في الفترة القادمة.‏

وعبّر الجغبير عن شكره للدعم الحكومي الموجه للصناعة الوطنية، والذي يسهم في تعزيز قدراتها ‏التنافسية، وتمكينها من مواجهة التحديات، ورفع طاقتها التصديرية إلى أسواق متعددة، إلى جانب تعظيم ‏الفائدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الأردن.‏

وقال إن هناك تعاوناً مؤسسياً ومستمراً مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لدعم القطاع الصناعي ‏ومعالجة التحديات التي تعترضه، مشيراً إلى أن صندوق دعم الصناعة يعمل وفق آليات منهجية وشفافة ‏تضمن التقييم العادل وفق معايير واضحة ومحددة‎.‎

وبين أن الصناعيين يلمسون اليوم شراكة حقيقية وفعّالة مع الحكومة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ‏وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة ‏وتحفيز بيئة الأعمال‎.