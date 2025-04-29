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الضريبة تمدد دوام مراكزها غدا للساعة السادسة مساء

29 ثانية ago
الضريبة تمدد دوام مراكزها غدا للساعة السادسة مساء

وطنا اليوم:مددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، دوام مديريات ومراكز الدائرة، الأربعاء حتى الساعة السادسة مساء.
وقالت الدائرة في بيان، الثلاثاء، إن تمديد الدوام جاء لتمكين المكلفين الذين لم يقوموا حتى الآن بتقديم إقرارات ضريبة الدخل وتسديد الضرائب المترتبة عليهم من تقديم الإقرارات وتسديد الأرصدة المترتبة عليهم قبل انتهاء الفترة القانونية في الثلاثين من نيسان الحالي، وتلاشي التعرض لأي غرامات أو إضافات ناجمة عن التأخّر في تقديم الإقرار وتسديد الضريبة.
ودعت الدائرة المكلفين إلى ضرورة تقديم إقرارات ضريبة الدخل والبيانات المالية الأولية عن السنة المالية 2024؛ وتسديد الضريبة المترتبة عليهم قبل نهاية دوام يوم الأربعاء؛ وهو آخر موعد في الفترة القانونية.
وجددت الدائرة التأكيد على المكلفين بضرورة تقديم إقراراتهم؛ تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون التي تشمل ضريبة مضافة حال عدم تقديم الإقرار الضريبي، وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.


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