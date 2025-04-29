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المخبز الأردني المتنقل في غزة ينتج أكثر من 390 ألف رغيف خلال الأسبوع الماضي

56 ثانية ago
المخبز الأردني المتنقل في غزة ينتج أكثر من 390 ألف رغيف خلال الأسبوع الماضي

وطنا اليوم:أنتج المخبز الأردني المتنقل في غزة حوالي 390 ألف رغيف خبز خلال الأسبوع الماضي، بحسب المطبخ المركزي العالمي.
‎ويعد المخبز الأردني المتنقل في غزة، الوحيد العامل في القطاع الذي يمد الأشقاء الفلسطينيين بمادة الخبز وتوزيعها على العائلات المنكوبة هناك.
ويعمل المخبز على مدى 19 ساعة يوميا لتوفير احتياجات الأشقاء وضمان عدم انقطاع الإمدادات من مادة الخبز في ظل ظروف صعبة ومناطق يصعب الوصول إليها جراء الاعتداءات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وقال المطبخ المركزي العالمي إنه جرى توزيع الخبز على العائلات في مختلف مناطق غزة، حتى المناطق التي كان من الصعب الوصول إليها.
ووصل المخبز الأردني المتنقل إلى غزة في 24 كانون الأول عام 2024 بتوجيهات ملكية سامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعانيها الأشقاء في قطاع غزة منذ تشرين الأول عام 2023.
ويعمل المخبز بالتعاون مع منظمة المطبخ المركزي العالمي، وهي منظمة دولية غير حكومية توفر وجبات ومساعدات غذائية للمتضررين من الصراعات والكوارث.


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