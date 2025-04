بالصور .. د.ماهر الحوراني يرعى افتتاح معرض “بريدج” للجامعات الدولية في عمان الأهلية

وطنا اليوم:رعى الدكتور ماهر الحوراني نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية حفل افتتاح معرض “بريدج” للجامعات الدولية بالتعاون ما بين الدولية لتجسير الخدمات الاكاديمية وجامعة عمان الاهلية ،وذلك يوم أمس الاثنين 28-4-2025 في مجمع الأرينا .

وقد قام الدكتور ماهر الحوراني وإلى جانبه معالي الاستاذ الدكتور نضال القطامين رئيس مجلس إدارة الدولية لتجسير الخدمات الاكاديمية “بريدج” ، وبحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان ، بقص شريط الافتتاح للمعرض الذي استضاف ما يقارب 16 جامعة دولية وجهة داعمة لشؤون التعليم، لكافة البرامج “بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة” وكذلك الدورات .

وفي بداية الحفل الذي قدمه السيد عاصم المجالي مدير العلاقات العامة والتسويق في بريدج (خريج عمان الاهلية) ألقى الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة كلمة في الحفل رحب فيها براعي الحفل الدكتور ماهر الحوراني وبمعالي الدكتور نضال القطامين وبالحضور وبالمشاركين بالمعرض ثم قال :

يسعدني أن أرحب بكم في جامعة عمان الاهلية التي تأسست في عام 1989 وباشرت عملها في عام 1990 كأول جامعة خاصة حيث أضاءت سماء التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية بفضل رؤيتها الريادية التي أسسها الراحل الكبير ، الدكتور أحمد الحوراني، الذي كان مؤمناً بقوة التعليم ودوره المحوري في نهضة الأوطان. واليوم، نجد جامعة عمان الأهلية تتبوأ مكانتها المتميزة في مجال التعليم العالي، لتظل منارة علميةً ، وشعلة من التفوق والإبداع.

وأضاف : إن جامعة عمان الأهلية تمثل اليوم أنموذجًا فريدًا في التميز الأكاديمي، بفضل الرؤية الثاقبة والدعم المستمر واللامحدود من عطوفة رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وجميع العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

حيث حققت جامعة عمان الأهلية العديد من الإنجازات المتميزة على مختلف الأصعدة الأكاديمية، محليا وعربيًا ودوليًا. فقد حصلت الجامعة على المرتبة الثانية محليًا والسادسة عشرة عربيًا في تصنيف الجامعات العربية الصادر عن اتحاد الجامعات العربية لعام 2024. كما تميزت الجامعة بتصنيف “التايمز” لعام 2025 ، حيث حلت في المرتبة 28 على مستوى الجامعات العربية، وفي المرتبة 186 على مستوى قارة اسيا، متفوقة في مجالات الأعمال والاقتصاد، إذ احتلت المرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية، وصنفت ضمن:

الفئة (401-500 ) عالميًا في كليات إدارة الأعمال وإدارة الضيافة والسياحة.

2 – الفئة (401-500 )عالمياً في كليات تقنية المعلومات والهندسة و الروبوتات والذكاءالاصطناعي.

3- الفئة (601-800) عالميًا في كليات ( طب الأسنان والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية المساندة، بالإضافة إلى كلية الهندسة بتخصص الهندسة الطبية وكلية التكنولوجيا الزراعية).

كما أظهرت الجامعة تقدمًا ملحوظًا في تصنيف “ويبومتركس” العام 2025، حيث تصدرت الجامعات الخاصة في الأردن وحلت في المرتبة 41 عربيًا، بالإضافة إلى تحقيقها مرتبة متميزة في التصنيف العالمي “QS” لعام 2025، إذ حلت في المرتبة 43 على مستوى الجامعات العربية.

وقال حول التخصصات المستحدثة : تواصل الجامعة استحداث العديد من البرامج الأكاديمية الجديدة على مستوى البكالوريوس والماجستير وبرامج الدبلوم المتوسط في تخصصات حديثة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.

فعلى مستوى درجة البكالوريوس استحدثت الجامعة تخصصات:

1. دكتور في طب وجراحة الفم والاسنان

2. الاعلام الرقمي

3 هندسة المركبات الكهربائية

4. تكنولوجيا صناعة الأسنان

5. العلاج الوظيفي

6. اللغتين الفرنسية والانجليزية

7. الهندسة الصناعية وإدارة الجودة

8. اللغتين الصينية والانجليزية و اللغتين الألمانية والانجليزية

وعلى مستوى درجة الماجستير استحدثت الجامعة تخصصات :

1. هندسة الإنشاءات وإدارة المشاريع

2 تكنولوجيا الأعمال

كما وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنشاء كلية التعليم التقني التي سوف تضم التخصصات التالية مطلع العام القادم:

1. صناعة الأفلام وتصميم الميديا الرقمية

2. التكنولوجيا الزراعية

3. صيانة السيارات الكهربائية

.4تكنولوجيا الأجهزة الطبية

5. تكنولوجيا صناعة الأسنان

بالإضافة إلى الحصول على اعتمادية بيرسون في المجالات التالية:

1. الفيلم والتلفزيون

2. التكنولوجيا الزراعية

3 هندسة السيارات

ثم قال : هذه الشراكة مع الدولية لتجسير الخدمات الاكاديمية تهدف الى إيجاد برامج مشتركة على مستوى الدرجات العلمية بين الجامعة والجامعات العالمية المرموقة ، وتبادل الزيارات العلمية والتسهيلات للمبتعثين والتبادل الأكاديمي بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

والى المشاركة بالمحاضرات والاجتماعات والندوات وابتعاث الطلبة وتوفير منح دراسية جزئية للمبتعثين وتأمين القبولات الجامعية لهم في مختلف التخصصات المطلوبة من أعرق المؤسسات التعليمية الأجنبية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، وضمن المستوى المطلوب للجامعة.

واختتم كلمته بالقول : وفقنا الله جميعاً لخدمة جامعتنا وخدمة أردننا الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين.

ثم القى معالي الاستاذ الدكتور نضال القطامين كلمة ارتجالية في الحفل أشاد فيها بجامعة عمان الاهلية ومسيرتها وتطورها ، حيث قال : أسجل إعجابي بدرجة النضوج والتطور الكبير الذي شهده ويشهده هذا الصرح العلمي الذي أسس له المرحوم الدكتور أحمد الحوراني.

وأردف بالقول : إن إدارة جامعة عمان الأهلية واعية لما هو مطلوب منها سواء على صعيد البنية التحتية أو التجهيزات الحديثة أو على صعيد مصلحة الطلبة أو على صعيد هيئة الاعتماد أوالتصنيفات العالمية، ولا يوجد أي سبب لأن لا تكون جامعة متفاعلة مع كل ماهو خارج الوطن من جامعات ومؤسسات تعليمية ومنح شهادات مشتركة بينها وبين تلك الجامعات والمؤسسات وفق احتياجات الطلبة .

كما أن جامعة عمان الاهلية أول جامعة خاصة في الاردن ورؤساء الجامعة المتعاقبون رؤساء متميزون ومسيرتها مكللة بالنجاحات على مختلف الاصعدة.

ثم قال : النظرة الشمولية للجامعات الخاصة لا بد من أن تتغير ، وقد تغيرت فعلا ، ولا يوجد فرق بين الحكومية والخاصة ، بل نجد أن الجامعات الخاصة قد تكون أكثر نشاطا وفاعلية وإدارتها انجح بكثير .

وتحدث حول التخصصات الجامعية مؤكدا على انها يجب ان تكون تخصصات رائدة ومناسبة لداخل وخارج الوطن وانها يجب ان تكون تخصصات ” عاموديا”.

مشيرا الى ان وظيفة الجامعة ليس فقط التخريج بل ايضا جودة البحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي ودراسة ومعالجة المشاكل التي يعاني منها المجتمع .

وشدد على ضرورة تفاعل الجامعات مع الجهات المانحة عبر البرامج والاساتذة وغيرها.

مشيرا الى الدولية لتجسير الخدمات الاكاديمية وخبرتها على مدار 30 عاما .

واختتم كلمته بالقول : هذا التقدم والتطور مشهود في ظل العائلة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ، حيث يقف الاردن شامخا مدافعا عن القضايا العربية وصوته لا يلين امام كل الضغوطات.

ثم تقدم بالشكر للجامعة ممثلة بمجلس الامناء وهيئة المديرين ورئاسة الجامعة وأساتذتها وإدارييها وطلبتها .

وقد قام الدكتور ماهر الحوراني بتقديم درع تكريمي تذكاري لمعالي الاستاذ الدكتور نضال القطامين .

واختتم الحفل بقيام الجميع بجولة على أجنحة الجامعات والجهات المشاركة .

ويذكر ان الجامعات والجهات المشاركة هي :

Entoneyo’s Way

British Council

EFE- Jordan

Nahno

Alfredo books

Study co

University of Windsor

Sheridan College

UCAM Universidad Católica de Murcia

Southern Utah University

Alexander College

Northeastern University

Colorado State University

Constructor University

American University of Malta

Southern Alberta Institute of Technology are attending