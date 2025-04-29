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العزة: آلية رقابة على إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

44 ثانية ago
العزة: آلية رقابة على إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وطنا اليوم:قال الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، الثلاثاء، إن الاهتمام والدعم الملكي بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، توج بمشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني في القمة العالمية الثالثة للإعاقة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد بمشاركة الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “القمة العالمية الثالثة للإعاقة تتويج للجهود واستكمال للنهوض” أن مجلس الوزراء أقر نظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحقيق بيئة تعليمية متكاملة وإحداث تحوّل جذري في التعليم لهذه الفئة الكريمة من المجتمع.
من جهته قال أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة إن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وصل بحسب التعداد السكاني لعام 2015 إلى مليون و 200 ألف شخص.
وأضاف أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 يعتبر من أفضل القوانين على مستوى العالم بشهادة خبراء ومنظمات، لافتا لوجود آلية رقابة على مدى إنفاذ القانون.


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