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د. ماهر الحوراني يفتتح البيت الزراعي الذكي في عمان الأهلية

19 ثانية ago
د. ماهر الحوراني يفتتح البيت الزراعي الذكي في عمان الأهلية

وطنا اليوم:افتتح الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين في جامعة عمان الأهلية، يوم أمس الاثنين 28-4-2025 “البيت الزراعي الذكي” التابع لكلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الاهلية ، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، ونائبه الاستاذ الدكتور احمد حمدان وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وبحضور الاستاذ الدكتور رضا الخوالدة وعدد من المهتمين بالقطاع الزراعي.
وفي بداية حفل الافتتاح ، ألقت عميدة كلية التكنولوجيا الزراعية، الدكتورة رشا الطراونة، كلمة ترحيبية رحبت فيها براعي الحفل الدكتور ماهر الحوراني وبرئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان ، و بالحضور ، مؤكدةً أهمية هذا المشروع في دعم التعليم التطبيقي والبحث العلمي في مجال التكنولوجيا الزراعية الذكية، ومشيرة إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الكلية لتطوير المهارات العملية للطلبة وتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص.
كما تضمن حفل الافتتاح جولة للحضور شملت التعرف على الشركات المتعاونة مع الكلية التي عرضت أحدث التقنيات والخدمات الداعمة للزراعة الذكية، بالإضافة إلى جولة تعريفية داخل البيت الزراعي الذكي، الذي يعد أنموذجاً حديثاً يجمع بين الابتكار والاستدامة في الإنتاج الزراعي.
وثمّنت الدكتورة رشا الطراونة ، دعم مجلس إدارة الجامعة لرؤية الكلية وتوفير التكاليف المادية، مشيدة بجهود المختصين من كلية تكنولوجيا الزراعية ومساهمتهم في التجهيزات التكنولوجية للبيت الزراعي الذكي.


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