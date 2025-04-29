بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الجيش اللبناني يداهم أكثر من 500 موقع لحزب الله

37 ثانية ago
الجيش اللبناني يداهم أكثر من 500 موقع لحزب الله

وطنا اليوم:داهم الجيش اللبناني أكثر من 500 موقع لحزب الله في جنوب وشمال الليطاني وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أفادت مصادر حكومية لبنانية اليوم الثلاثاء.
كما كشفت أن رئيس لجنة وقف النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز سيزور بيروت غداً، وسيستهل اجتماعاته بلقاءات سياسية مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري..
كذلك أوضحت أن لبنان سيشرح التقدم الذي أحرزه لتنفيذ اتفاق وقف النار إضافة إلى تقديم شكوى حول الخروقات الإسرائيلية.

قصف الضاحية للمرة الثالثة
والأحد، قصفت إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية للمرة الثالثة منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الفائت.
كما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربة استهدفت مستودعاً يستخدمه حزب الله لتخزين “صواريخ دقيقة” ومنع مسلحي الحزب من استخدام الضاحية الجنوبية لبيروت “كملاذ آمن”.
في المقابل دعا الرئيس اللبناني على الفور الولايات المتحدة وفرنسا، الضامنتين لاتفاق وقف النار، إلى أن “تتحملا مسؤولياتهما وتجبرا إسرائيل على التوقف فوراً عن اعتداءاتها”.

اتفاق وقف النار
يشار إلى أنه رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل تم التوصل إليه بوساطة أميركية عقب مواجهة لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق لبنانية خصوصاً في جنوب البلاد وشرقه، وهي تؤكد أنها لن تسمح للحزب بالعمل على ترميم قدراته بعد الحرب.
علماً أن الاتفاق كان نص على وقف الأعمال العدائية بين الطرفين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب بشكل تام، فضلاً عن انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) انتشارها قرب الحدود مع إسرائيل.
إلا أن إسرائيل لم تنسحب بعد من 5 نقاط استراتيجية في الجنوب، تشرف على جانبي الحدود، ملوحة بالبقاء إلى أجل غير مسمى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:31

الضريبة تمدد دوام مراكزها غدا للساعة السادسة مساء

11:17

النقل البري تشدد إجراءات تصاريح الرحلات المدرسية لضمان سلامة الطلبة

11:10

غزة تجوع.. الوضع الغذائي يتدهور وآلاف الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد

11:04

بني مصطفى تتفقد مديرية التنمية وفرع صندوق المعونة / غرب عمان

11:00

الأمن العام يعلن كشف قضية قتل منذ عام 2004

10:24

انخفاض عدد زوار المتاحف والأماكن الأثرية أكثر من النصف

10:18

تسفير 3 آلاف عامل وافد مخالف من الأردن منذ بداية العام

10:13

وفيات الثلاثاء 29 – 4 – 2025

10:04

جمعية الصرافين: طلب قوي على الدينار

10:01

سرقة الكوابل تغرق إربد الدائري بالظلام والأشغال تبحث حلولا للظاهرة

09:43

وفاتان و14 إصابة بحوادث سير على طرق المملكة

09:33

العفو الدولية: العالم يشاهد عبر شاشاته إبادة جماعية مباشرة في غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 29 – 4 – 2025وفيات الاثنين 28-4-2025وفيات الاحد 27 – 4- 2025وفيات الجمعة 25-4-2025وفيات الخميس 24 -4- 2025