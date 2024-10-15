وطنا اليوم تكشف حقيقة الفتوى المنسوبة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ضد الإمارات

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_في ضوء المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت تحقيقات اجرتها “وطنا اليوم” أن الفتوى المنسوبة إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، التي تدعي إدانته لدولة الإمارات العربية المتحدة لمشاركتها في قصف غزة ودعم العدو الصهيوني، هي مزاعم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت تحقيقات “وطنا اليوم” أن هذه الرسائل مفبركة بالكامل، ولا صحة لما يتم تداوله. وبالتحقق من المصادر الرسمية، تبين أن الاتحاد لم يصدر أي بيان أو فتوى تتعلق بهذا الشأن.

ودعا الاتحاد في أكثر من مناسبة إلى توخي الحذر في نشر الأخبار والمعلومات غير الموثوقة، مشدداً على أهمية الاعتماد على مصادر رسمية عند نقل الأخبار التي تتعلق بمواقف الدول والمنظمات الإسلامية.

وتبين من خلال البحث والتدقيق الذي أجرته “وطنا اليوم” أن الجهة المعترف بها رسمياً هي “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، والذي يلتزم بإصدار فتاوى موثوقة تستند إلى النصوص الشرعية دون التورط في القضايا أو الصراعات السياسية. وأكدت نتائج التدقيق أن هذا الاتحاد هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار مثل هذه الفتاوى، وأن ما يتم تداوله من فتاوى أخرى غير رسمي ولا يمت للحقيقة بصلة.

وفي هذا السياق، تنوه “وطنا اليوم” إلى أهمية العودة إلى الحسابات الرسمية للاتحاد للتحقق من أي أخبار أو فتاوى، ويمكن متابعة الحساب الرسمي للاتحاد عبر منصة تويتر من خلال الرابط التالي:

حساب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين :

Tweets by iumsonline