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تصدير 588 ألف رأس من الخراف البلدية إلى دول الخليج

منذ 11 ثانية
تصدير 588 ألف رأس من الخراف البلدية إلى دول الخليج

وطنا اليوم:بلغ عدد الخراف البلدية المصدرة إلى الأسواق الخليجية وخاصة السعودية 588 ألف رأس منذ بداية العام الحالي، بحسب ما ذكر مدير مديرية الزراعة في المفرق، مجدي العمر، الأربعاء.
واعتبر العمر تصدير هذا العدد من الخراف منذ بداية العام الحالي “رقماً قياسياً”، إذ يتراوح متوسط التصدير السنوي عادة بين 400 و500 ألف رأس.
وتوقع أن تزداد وتيرة التصدير خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، لاسيما في أعقاب ولادات شهر تموز من الخراف، مشيرا إلى اعتماد 10 محاجر بيطرية جديدة، إضافة إلى أن محجر صرة البيطري ساهم في زيادة أعداد الخراف المصدرة.
وأكد العمر أن عمليات تصدير الخراف إلى الأسواق الخليجية تعود بفوائد متعددة، سواءً على المصدرين أو قطاع الشحن، كما تسهم في تعزيز خزينة الدولة وضمان استدامة قطاع الثروة الحيوانية، الذي يُعتبر أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية.


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