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04:20
احد عناصر امن اجهزة السلطة الفلسطينية بياع يعتدي عبر راس الجزيره في طولكرم
03:09
جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان منطقة الحدث في بيروت
02:08
الاحتلال يغتال زاهي عوفي أبرز قادة حماس في طولكرم،
01:15
أنباء عن اغتيال صفي الدين الخليفة المنتظر لنصر الله
00:25
عاجل – إسرائيل تعلن اغتيال قيادي بحزب الله
23:14
الأمن العام: التسجيل المتداول لسيّدة تدّعي تعرّض أطفال للخطف في الزرقاء كذب ومحض اختلاق
22:05
وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لتخصص طب وجراحة الأسنان في جامعة مؤتة
21:32
بعد حادثة استاد “اربد” .. الشديفات يوعز باجراءات ادارية وقانونية كبيرة
20:54
أبو السمن: حريصون على التواصل المباشر وفي أرض الميدان مع مختلف الجهات والفعاليات وعلى رأسها مجالس المحافظات
20:48
الأردن يدعم غوتيريش في مواجهة حملات الإساءة الإسرائيلية
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زاوية مدير التحرير
احد عناصر امن اجهزة السلطة الفلسطينية بياع يعتدي عبر راس الجزيره في طولكرم
منذ 18 ثانية
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24 ساعة
03:09
جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان منطقة الحدث في بيروت
02:08
الاحتلال يغتال زاهي عوفي أبرز قادة حماس في طولكرم،
01:15
أنباء عن اغتيال صفي الدين الخليفة المنتظر لنصر الله
00:25
عاجل – إسرائيل تعلن اغتيال قيادي بحزب الله
23:14
الأمن العام: التسجيل المتداول لسيّدة تدّعي تعرّض أطفال للخطف في الزرقاء كذب ومحض اختلاق
22:05
وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لتخصص طب وجراحة الأسنان في جامعة مؤتة
21:32
بعد حادثة استاد “اربد” .. الشديفات يوعز باجراءات ادارية وقانونية كبيرة
20:54
أبو السمن: حريصون على التواصل المباشر وفي أرض الميدان مع مختلف الجهات والفعاليات وعلى رأسها مجالس المحافظات
20:48
الأردن يدعم غوتيريش في مواجهة حملات الإساءة الإسرائيلية
20:34
هيئة الطيران : غالبية الشركات أعادت تشغيل رحلاتها إلى الأردن
20:27
وفاة عامل بمصنع في الزرقاء
20:21
السعودية تطلب من رعاياها مغادرة لبنان براً
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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من نحن