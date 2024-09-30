الافتاء العسكري يعزز العقيدة والتعاليم الدينية في الجيش الأردني

وطنا اليوم:قال مفتي القوات المسلحة الأردنية العقيد الإمام حسن صالح المخاترة إن لكل مسلم قبلتان، قبلة تعبدية وأخرى عقدية جهادية، الأولى يصلي لها وفق أمر الله تجاه المسجد الحرام، والثانية تتعلق بمنتهى الإسراء ومبتدأ المعراج وهي المسجد الأقصى المبارك.

مبينا أن مديرية الإفتاء العسكري تسعى دوما من خلال برامجها وخطط عملها اليومية والشهرية منذ تأسيسها عام 1944 بأمر من الملك عبد الله الأول رحمه الله، إلى غرس الإيمان والعقيدة وتعاليم الإسلام السمحة في نفوس وسلوك منتسبي القوات المسلحة.

وشدد على أن الجندي يجب أن يقاتل “دفاعا عن كلمة التوحيد، وحبه لوطنه وقيادته”، ولذا فإن المديرية وكوادرها معنية بهذا الغرس وفق القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، “ويُعد الفرد على تكوين عقيدة دينية صلبة أساسها سلامة العقيدة وأن بلاد الشام والمسجد الأقصى وما حوله أرض مباركة أوصى بها النبي، وهي أرض محشر ومنشر، وتعلي من قيمة ومعنى وفضل الشهادة في سبيل الله”.

وسرد المخاترة قصة تأسيس المديرية، حين دعى الملك عبد الله الأول المرافقين في رحلته للقدس لصلاة الظهر، فوجد في حينها منهم ممن لا يحسن الوضوء.

يقول المخاترة: “الملك العالم العابد الشاعر، في تلك اللحظة، لمس الحاجة إلى ضرورة وجود مديرية تعلم الجند أمور دينهم”، فأمر بتأسيسها عام 1944، فتطورت منذ ذاك الوقت، حتى أصبحت هذه المديرية تسمى بكلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية، بأقسامها الـ 3، من شعبة الإدارة والتنمية البشرية المعنية بالأمور الإدارية، وشعبة التعليم المعنية بطلابها من حملة الشهادات العليا.

التعليم والتدريب الديني

ويحمل من الكلية 26 ضابط درجة الدكتوراه، و88 إمام بدرجة الماجستير، والبقية من الأئمة من حملة البكالوريوس، فيما يعمل حملة الدبلوم مساعدين للأئمة.

فيما تعنى الشعبة الثالثة، بالوعظ والدراسات وتصدر الكتب والموسم العلمي ومجلة التذكرة، وفق العقيد الإمام حسن صالح المخاترة ‏.

وأكد على تبني مبدأ الوسطية والاعتدال، وأن ذلك نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ونهج الكلية والمديرية والقوات المسلحة الباسلة.

وتسير الكلية على مسارين، أولهما منح البكالوريوس من خلال جامعة مؤتة، وثانيهما من خلال جامعة البلقاء التطبيقية بمسار الدبلوم، عدى دورات العقيدة والسنة النبوية ودورات علوم القرىن الكريم والعناية بالحفظة.

وبين المخاترة أن لكل كتيبة مسجد وإمام ومساعد، “لها أهمية بالغة في تشكيلات القوات المسلحة”، من خلال إقامة صلاة الجمعة، وتنفيذ مبادرة الملك للتلاوة التي تتم بشكل دوري من بعد صلاتي الفجر أو العصر يوميا، والتوجيه الصباحي لمنتسبي القوات المسلحة بالحديث النبوي الشريف وتفسير آيات القرآن الكريم، وفق برنامج معد مسبقا للدروس التفسيرية والفقهية والسيرة النبوية في كل يوم.

ووفقا للخطط المعدة، “تسعى المديرية من خلال الأئمة لتوجيه منتسبي القوات المسلحة إلى الإلتزام بتعاليم الدين الحنيف، من خلال مسار دعوي آخر يتمثل بالإرشاد الفردي، والنصيحة التي أرشدنا إليها ديننا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم”.

يشير المخاترة إلى أن الخطة تشتمل على محاضرات شهرية، وندوات دورية لعدد من المتحدثين في مواضيع كمضار المخدرات، أو الأسرة في الإسلام، من خلال محاضر قانوني، وشرعي، وتوعوي.

مسابقة الحج، ورحلات العمرة

وحول المسابقات التي تنظمها المديرية، فهي تتكون من مسابقة الحج التي تشترط للمشاركة بها أن يقوم المتقدم للمسابقة بدراسة وحفظ سورة الإسراء، وحفظ الأربعين النووية، وحفظ جزء العبادات من كتب فقهية، وحفظ الأحاديث في الأخلاق، إضافة إلى السيرة النبوية من كتاب نور اليقين للسيد الخضري، أو كتاب فقه السيرة للدكتور محمد رمضان البوطي وغيرها.

ويخضع جميع المتقديم للامتحان، للمنافسة في العلامات على 500 منحة حج، عدى كوتا المتقاعدين ومصابي القوات المسلحة وذوي الشهداء، وهي بعثة مختلفة عن البعثة الطبية واللوجستية للقوات المسلحة الأردنية.

وأوضح المخاترة أن البعثة تشمل المتقدمات من منتسبات القوات المسلحة، والتي عند نجاحها في الامتحان تحصل على فيزتين، الأولى لها والثانية لمحرمها الشرعي، والذي قد يكون مدنيا.

وتكون هذه المسابقة مجانية، ويحصل المشارك في البعثة على 500 دينار أردني بدل إطعام.

وترسل المديرية وفق نظام التقدم والكوتا سنويا بعثة لأداء العمرة، فيما تدرس مقترحا لأن تكون العمرة شهريا، ومن خلال شركات خاصة أردنية لاسهام القوات المسلحة في تنمية المجتمع، مشددا أن ذلك ما يزال قيد الدراسة.

ويضيف المخاترة بأن مكتب رئيس هيئة الأركان يخصص 10 آلاف دينار كجوائز نقدية لمسابقة القرآن الكريم، تشمل العسكريين والمتقاعدين، ويليها مسابقة الحديث النبوي الشريف والتي يحفظ بها المتقدم للاختبار 200 حديث صحيح.

العناية بحفظة القرآن، والمقبلين على الزواج

ويصل عدد حفظة القرآن الكريم بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى 45 حافظا، عدى مئات الحفظة، فيما تم استحداث صندوق للتكافل الاجتماعي يقدم دورة للمقبلين على الزواج على مدار أسبوع، ويحصل على 300 دينار بعد اتمامه حضور الدورة التأهيلية لبناء الأسرة، ووفق المخاترة فقد وصل عدد خريجي المسار 6579، صرف لهم 2 مليون دينار و233 ألف و 650 دينار، فيما عقدت آخر دورة لـ 40 منتسب للقوات المسلحة من المقبلين على الزواج، الذين سيتم الصرف لهم الشهر المقبل.

الغارمين .. نموذج القوات المسلحة

ويشمل المسار الثاني لصندوق التكافل، توفير حل لمشكلة الغارمين ممن يستدينون ولا يستطيعون السداد، ويصل عددهم لـ 8014 غارم، وصلت قيمة الديون التي سددها الصندوق عن ذممهم المالية مليون و917 ألف دينار، وبذلك يكون يصبح لدى المديرية 700 غارم فقط يعد مفتي القوات المسلحة الأردنية العقيد الإمام حسن صالح المخاترة ‏ بحل مشكلتهم خلال الأشهر القادمة.