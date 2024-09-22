العمل الإسلامي النيابية تختار العرموطي رئيسا وتناقش الضرائب والمناهج

وطنا اليوم:قررت كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية للمجلس النيابي العشرون بالتوافق اختيار النائب صالح عبدالكريم العرموطي رئيسا للكتلة، والنائب محمد عقل نائبا للرئيس والنائب عدنان مشوقة مقررا، والنائب ينال فريحات ناطقاً إعلامياً للكتلة، والنائب أحمد القطاونة أمينا عاما للكتلة، وكلا من النائب الدكتور ناصر النواصرة والنائب م. راكين ابو هنية والنائب معتز الهروط والنائب هدى العتوم أعضاء في مكتب الكتلة الدائم.

وبحث أعضاء الكتلة التي تضم 31 عضواً في مجلس النواب خلال اجتماع لهم اليوم في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي برنامج عمل الكتلة خلال المرحلة القادمة، مؤكدين على البناء على ما بدأت به كتلة الإصلاح النيابية وأنجزته في المجالس النيابية السابقة، والتعاون مع أعضاء مجلس النواب بما يحقق المصالح الوطنية العليا والدفاع عن حقوق المواطنين وكرامتهم، والعمل على تكريس مكانة مجلس النواب الدستورية والنهوض بواجباته في المجالين التشريعي والرقابي بما يجسد الإرادة الشعبية ومطالبها.

كما ناقشت الكتلة عدة ملفات من أهمها تعديلات المناهج الدراسية ورفع الضرائب والرسوم على السيارات الكهربائية وملف الحريات العامة والمعتقلين.