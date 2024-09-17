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الملك والسيسي يحذران من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة

منذ دقيقة واحدة
الملك والسيسي يحذران من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة

وطنا اليوم:حذر جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
وأكد الزعيمان، خلال اتصال هاتفي، ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، كخطوة فورية يجب اتخاذها لحماية أمن المنطقة ومنع توسع دائرة الصراع.
وأعاد الزعيمان التأكيد على رفضهما لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأعرب جلالته عن تقديره للجهود التي تبذلها الشقيقة مصر، بقيادة الرئيس السيسي، للتوصل إلى هدنة شاملة تنهي الكارثة الإنسانية بالقطاع.
وشدد الزعيمان على ضرورة مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل كامل حقوقهم المشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


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