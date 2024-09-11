طالع النتائج الأولية للقوائم الحزبية في الدائرة العامة .. ارقام واسماء

وطنا اليوم:أعلنت رئيسة لجنة الدائرة الانتخابية العامة لانتخابات مجلس النواب العشرين، فداء الحمود، النتائج الأولية للقوائم الحزبية في الدائرة العامة، التي شملت 697 مترشحا ومترشحة، ضمن 41 مقعدا.

وقالت الحمود خلال مؤتمر صحفي، إنّ 10 قوائم تجاوزت حد العتبة في الدائرة العامة من أصل 25 قائمة.

وبينت أن حزب جبهة العمل الإسلامي حصل على 17 مقعدا في مجلس النواب المقبل.

وحصل حزب ميثاق على 3 مقاعد بالإضافة إلى مقعد عن الشركس/الشيشان.

وحزب الوطني الإسلامي على 3 مقاعد.

كما حصل حزب إرادة على 3 مقاعد.

وحصل حزب تيار الاتحاد الوطني على مقعدين، بالإضافة إلى مقعد مسيحي.

كما حصل حزب تقدم عل مقعدين، بالإضافة إلى مقعد مسيحي.

أما الأحزاب الأرض المباركة، والعمال، ونماء والعمل، وعزم، فحصل كل منها على مقعدين لكل حزب.

أسماء الفائزين

جبهة العمل الإسلامي

1. أحمد إبراهيم عبدالعزيز القطاونة

2. محمد خليل محمد عقل

3. حياة حسين علي مسيمي

4. ناصر سلامة عقلة النواصرة

5. مالك عبدالله علي الطهراوي

6. ديما محمد طارق عبدالرحيم طهبوب

7. معتز علي سالم الهروط

8.وسام محمد عبدالغني الربيحات

9.هدى حسين محمد عتوم

10. خضر هليل بني خالد

11. سالم علي محمود أبو دولة

12. حامد خليل رشيد الرحامنة

13. إبراهيم صالح هلال الحميدي

14. رائد طاهر حمدان القطامين

15. نور حسني أحمد أبو غوش

16. باسم مرشد صالح الروابدة

17. فتحي يوسف سلمان البوات

حزب الميثاق الوطني

1. أحمد محمد على الصفدي

2. مازن تركي سعود القاضي

3. تمارة يعقوب عادل ناصر الدين

4. محمد فخري شكري كتاو/المقعد الشركسي

الحزب الوطني الإسلامي

1. مصطفى صالح مصطفى العماوي

2. جميل أحمد محمد الدهيسات

3. هالة يوسف محمود الجراح.

حزب إرادة

1. دينا عوني محمد البشير

2. خميس حسين خليل عطية

3. حمود ابراهيم أحمد الزواهرة

الاتحاد الوطني

1. زهير محمد زهير الخشمان

2. أيمن عودة محمد البدادوة

3. جهاد عبدالمجيد خميس عبوي/ مقعد مسيحي

حزب تقدم

1.مصطفى فؤاد محمد الخصاونة

2. بكر محمد عبدالغني الحيصة

3. رند جهاد فؤاد الخزوز /مقعد مسيحي

قائمة الأرض المباركة

1. سليمان حويلة عيد الزبن

2. خالد محمد علي العقيلات

حزب العمال

1. محمد أحمد علي الجراح

2. قاسم عبدالله محمد القباعي

تحالف نماء والعمل

1. معتز محمد موسى أبو رمان

2. علي سليمان محمد الغزاوي

حزب عزم

1. أيمن محمود عبدالله أبو هنية

2. هدى إبراهيم نصار نفاع

عدد أصوات الأحزاب والتحالفات

حزب الاتحاد الوطني 66 ألفا و227 صوتا.

البناء الوطني على 26090 صوتا.

تحالف البناء والعمل 37068 صوتا.

تحالف نماء والعمل 45859 صوتا.

حزب التنمية الوطني 27909 أصوات.

التحالف القومي الديمقراطي الأردني 17939 صوتا.

حزب تقدم 61199 صوتا.

حزب الميثاق 93680 صوتا.

حزب الوطني الإسلامي 87519 صوتا.

حزب المستقبل والحياة الأردني 26091 صوتا.

تحالف قائمة النهوض 12354 صوتا.

قائمة النهج الجديد 17622 صوتا.

وحزب العمال 50142 صوتا.

قائمة الأرض المباركة 50244 صوتا.

حزب العدالة والإصلاح 20023 صوتا.

تحالف الوحدويون والوطني الدستوري 14239 صوتا.

جبهة العمل الإسلامي 464350 صوتا.

حزب عزم 41891 صوتا.

الشورى الأردني 11968 صوتا.

حزب رؤية 26 ألف صوت.

حزب إرادة 75121 صوتا.

طريقنا – الحزب الشيوعي الأردني 38633 صوتا.

حزب النهضة والعمال الديمقراطي 8333 صوتا.

تحالف التيار الديمقراطي 23515 صوتا.

تحالف الوفاء الوطني 34076 صوتا.