إعادة فتح جسر الملك حسين غدا أمام حركة السفر وإغلاقه أمام حركة الشحن

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه سيفتح جسر الملك حسين يوم غد الثلاثاء أمام حركة السفر عند الساعة الثامنة صباحاً مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن.

وأهابت المديرية بالمسافرين التقيّد بالمواعيد والتعليمات توفيراً لوقتهم وجهدهم.