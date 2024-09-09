زاخاروفا: طريقة ضحك كامالا هاريس تسبب الكآبة

وطنا اليوم:علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على طريقة ضحك نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ووصفتها بالمسببة للإحباط والمثيرة للكآبة.

وخلال تطرقها إلى كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضحكة هاريس، قالت زاخاروفا في برنامج تلفزيوني إنه يوجد فارق واضح بين الضحك الإيجابي المفعم بالطاقة الجيدة وبين القهقهة التي تقبض النفس وتثير الكآبة.

وأضافت الدبلوماسية الروسية: “هناك ضحك يعدي الآخرين وهو مشبع بالطاقة الجيدة، وهناك ضحك يصبح علامة على شيء ما سيئ، ومحبط للغاية، أعتقد أن الحديث كان في هذا السياق”.

في وقت سابق، قال الرئيس بوتين متهكما إن روسيا تدعم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد استبعاد الرئيس الحالي جو بايدن من السباق الانتخابي.

وأضاف: “ضحكتها معدية، وتعطي انطباعا بأن “كل شيء على ما يرام”، لهذا فنحن سنحول اختيارنا نحوها”.

ويلفت النظر تعليق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على ضحكة هاريس منافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة. بعد فترة وجيزة من تقدم هاريس لخوض السباق الانتخابي عن الحزب الديمقراطي، قال ترامب في تجمع حاشد في ميشيغان: “أنا أسميها كامالا الضاحكة. هل شاهدتها وهي تضحك؟ إنها مجنونة. يمكنك معرفة الكثير من خلال ضحكتها. لا، إنها مجنونة، إنها مجنونة”.