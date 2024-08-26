حكومة شرق ليبيا تعلن إغلاق جميع حقول النفط

وطنا اليوم:أعلنت حكومة شرق ليبيا اليوم الاثنين إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره.

والحكومة التي تتخذ من بنغازي مقرا لها غير معترف بها دوليا، لكن معظم الحقول تقع تحت سيطرة القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر.

ومنذ سنوات، كان تقاسم إيرادات النفط في ليبيا على رأس الخلافات السياسية والعسكرية بين الحكومتين، حيث كانت تهدد الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق بوقف تصدير النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتها، التي تضم معظم حقول النفط.

ومؤخرا، أُغلق حقل “الشرارة”، أكبر الحقول النفطية في البلاد. كما أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، حالة “القوة القاهرة” بعد أن قام محتجون يعرفون بـ “حراك فزان” بالاعتصام، مما أدى إلى توقف العمليات النفطية والتأثير على عمليات التصدير من ميناء الزاوية على الساحل الغربي للبلاد.

وتعتمد ليبيا بشكل كلي على إيرادات النفط، إذ مثلت ما نسبته 79 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة عام 2023، وفق المصرف المركزي.