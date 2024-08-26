إنجاز المرحلة الثانية من الربط الكهربائي الأردني العراقي في الربع الأول من 2025

وطنا اليوم:أكد التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية 2023، أنه سيتم الانتهاء من إنجاز المرحلة الثانية من الربط الكهربائي الأردني العراقي في الربع الأول من العام المقبل 2025، بحسب مخطط سير العمل.

وبحسب التقرير الذي صدر أمس، فقد تمت المباشرة في تنفيذ الأعمال المدنية والهندسية لتوريد المواد والقواطع الكهربائية والمحولات وملحقاتها، وتنفيذ أعمال خط النقل الكهربائي 400 ك.ف.

وتتضمن المرحلة الثانية من الربط تزويد منطقة القائم في الجانب العراقي بالكهرباء بشكل شعاعي يحمل 150-200 م.و على جهد 400 ك.ف بعد استكمال أعمال إنشاء خط النقل بطول 330 ك.ف، بالإضافة إلى استكمال أعمال الربط في محطة تحويل القائم 132/ 400 ك.ف من الجانب العراقي، وإنشاء محطة تحويل الريشة 33/ 132/ 400 ك.ف من الجانب الأردني.

وكانت المرحلة الأولى للربط مع الجانب العراقي والتي دخلت حيز التنفيذ في الربع الأول من العام الحالي، تضمنت تزويد منطقة الرطبة في الجانب العراقي على جهد 132 ك.ف لتغذيتها بشكل شعاعي يحمل 40 م.و على جهد 132 ك.ف بعد استكمال إنشاء خط النقل من الجانب العراقي بطول 150 كم.

وأشار التقرير إلى إعداد جميع الدراسات الفنية والاقتصادية والاتفاقيات المرتبطة بمشروع الربط مع السعودية (اتفاقية الربط واتفاقية التشغيل والاتفاقية التجارية).

وتم التوقيع بالأحرف الأولى مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على اتفاقيتي القرض والضمان، الخاصتين بمشروع الربط الأردني السعودي بقيمة (22) مليون دينار كويتي، ما يعادل 71.6 مليون دولار، وبانتظار توقيع الاتفاقيات تمهيداً للبدء بتنفيذ المشروع.

وبخصوص الربط الأردني المصري، ترتبط الشبكة الكهربائية الأردنية بالشبكة المصرية بشكل متزامن منذ عام 1999 بكيبل بحري جهد 400 ك.ف يمتد عبر خليج العقبة بطول 13 كلم وباستطاعة 550 م.و، حيث يتم تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين بشكل سنوي.

ويجري العمل على رفع قدرة خط الربط بين البلدين بإضافة كيبل بحري جديد بدائرتي استطاعة كل دائرة ألف ميجاواط.

ووفقا للتقرير تم تشغيل الربط الكهربائي بين الأردن وفلسطين من خلال إنشاء محطة تحويل الرامة في شهر تموز 2022، والافتتاح بحضور المعنيين من كلا البلدين في 24 آب 2022، حيث تمت توسعة قدرة التصدير للجانب الفلسطيني وأصبحت 80 ميجاواط، ويجري العمل على دراسات فنية للربط بين البلدين على خط جهد عالي (k.v132).

أما بخصوص الربط مع لبنان فقد تم توقيع اتفاقية عبور للطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر الشبكة السورية، وتم توقيع عقد تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية منذ عام 2021 دون دخولها حيز التنفيذ، وبانتظار استكمال الإجراءات تمهيدا للبدء بالتنفيذ.