ملامح اتفاق أولي بشأن لائحة أجور الأطباء

وطنا اليوم:كشف مصدر مطلع في وزارة الصحة أن هناك ملامح لاتفاق أولي حول لائحة أجور الأطباء الجديدة لعام 2024 إذ من المتوقع الموافقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية قريبا.

وبين المصدر أن الأطراف المتفاوضة توصلت لاتفاق أولي بشأن لائحة أجور الأطباء الجديدة ووافقت عليه، وهي بانتظار إقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية خلال الأسابيع القريبة القادمة.

وكان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري قرر في وقت سابق إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 على الرغم من نشرها بالجريدة الرسمية، بعد اكتشاف أخطاء واردة فيها، حيث ضمت بنودا مختلفة عما تم التوافق عليه مع نقابة الأطباء، مما أدى لإيقاف العمل بها والعودة للعمل بلائحة الأجور الطبية لعام 2008 إلى حين تعديلها وتصويبها.

وبحسب المصدر فإن الإتفاق المبدئي توصل إلى الإبقاء على زيادة بنسبة 60% على لائحة أجور 2008، مقسمة 20% على مدار 3 سنوات، بينما تكون الكشفية للتخصصات غير الجراحية من 20-30 دينار، و15 -30 للتخصصات الجراحية، كما تم الاتفاق على إجراء تخفيضات بنسب متفاوتة على الإجراءات الطبية الجديدة والحديثة والغير مذكورة في لائحة 2008.

وأضاف انه تم تخفيض وفق الاتفاق المبدئي تسعيرة (690) إجراء طبيا حديثا بنسبة 45%، فيما بقي (506) إجراء طبيا دون أي تخفيضات، وتخفيض (700) إجراء بنسبة 10%، أما باقي الاجراءات الطبية فقد خفضت بنسبة تتراوح ما بين 15-35%.

يشار إلى أن لائحة الأجور الجديدة شهدت أشواطا عديدة من الخلافات واللقاءات والاجتماعات والتصعيد والتهدئة بين كافة الجهات المعنية، كما أن نقابة الأطباء دعت لضرورة تطبيقها بأسرع وقت، خاصة أنها ستعمل على تنظيم السوق، ووضع سقوف سعرية واضحة لجميع الاجراءات الطبية لاسيما الحديثة منها، بالإضافة لتعديل التشوهات القائمة على لائحة أجور 2008، ورفع الظلم الواقع على الأطباء منذ ذلك التاريخ على حد قولها.

واعتبرت النقابة أن ظلما كبيرا وقع على الأطباء، لعدم إجراء أي تغيير على تسعيرة لائحة أجور الأطباء منذ أكثر من 15 عاما، خصوصا مع ارتفاع الأسعار وكلف المعيشة، مؤكدة أن نسب التضخم ستكون هي الأساس على زيادة التسعيرة والإجراءات مستقبلا.