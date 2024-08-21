لابيد عن الهجوم على كاتسرين: الحكومة خسرت الشمال

وطنا اليوم:قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد تعليقا على الهجوم على مستوطنة كاتسرين بالجولان إن “الحكومة خسرت الشمال”.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية أفادت بإطلاق نحو 50 صاروخا من جنوب لبنان تجاه مستوطنة كاتسرين بالجولان أسفرت عن إصابة مبانٍ عدة.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، أنه شن قصفا بصواريخ الكاتيوشا على أهداف للجيش الإسرائيلي، وذلك ردا على ما الغارات الإسرائيلية على منطقة البقاع، فيما كشف الجيش الإسرائيلي إنه رصد نحو 50 قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل.

وأشار حزب الله إلى أنه قصف قاعدة تسنوبار في هضبة الجولان المحتلة وكذلك موقع حدب يارون.

وقال الحزب في بيان إنه “رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت منطقة البقاع فجراً، قصف حزب الله قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان السوري بصليات من صاروخ ‏كاتيوشا”.