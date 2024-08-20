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#عاجل بدء المؤتمر الصحفي للإعلان عن البيان الانتخابي لحزب ارادة من قبل الأمين العام نضال البطاينة ونائبه لشؤون برنامج الحزب بدرية البلبيسي

منذ 13 دقيقة
#عاجل بدء المؤتمر الصحفي للإعلان عن البيان الانتخابي لحزب ارادة من قبل الأمين العام نضال البطاينة ونائبه لشؤون برنامج الحزب بدرية البلبيسي

وطنا اليوم: يحدث الآن بالتزامن مع البرنامج الإنتخابي ، حزب إرادة ينشر برنامجه الشامل على الموقع الالكتروني الخاص بحملة الحزب : https://eradahjo-2024.com/

نائب الأمين العام لبرنامج الحزب بدرية البلبيسي: – حزب ارادة ومن اجل الاردن الذي نريد .. انطلقت منذ عام رحلة وضع برنامج الحزب

* البلبيسي: بدأت الرحلة باصدار تعليمات لمأسسة عملية اعداد وتحديث برنامج الحزب وسياساته

لبطاينة : جاءت فكرة تأسيس حزب إرادة انطلاقاً من التزام أعضائه بمسؤوليتهم تجاه الوطن، وحرصهم على التعبير عن آمال المواطنين في القرى والبوادي والمخيمات والمدن. وقد أخذ الحزب على عاتقه مسؤولية بلورة العمل السياسي والمؤسسي القائم على برامج واقعية تتصدى للتحديات الوطنية للوصول إلى أردن ديمقراطي، تعدُّدي، معتمِد على الذات، قوي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً.

البطاينة : سنعمل جاهدين بدعمكم ومؤازرتكم على تنفيذ برنامج الحزب بكل جدية وواقعية ومهنية ومسؤولية وبلا أيادي مرتجفة وشعبويات .

البطاينة : لقد بنى حزب إرادة برنامجه بما ينسجم مع نهج الديمقراطية الاجتماعية واقتصاد السوق الاجتماعي لتحقيق التوازن بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية؛ لتحسين جودة الحياة وتوفير برامج الحماية الاجتماعية من تعليم وصحة وضمان اجتماعي. وتبنى الحزب في هذا السياق حلولاً ومبادرات تستجيب لمعطيات الحالة الأردنية وظروفها، وبما يساهم بمرور الوقت في نمو وتطوير نموذج اقتصادي يتناسب مع حالتنا؛ يوازن بين التكيف مع التحديات التي يواجهها الأردن والتحولات والمتغيرات التي تطرأ في العالم، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، أو الثورات التقنية، أو الأزمات العالمية وسواها


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