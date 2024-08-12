الاحصاءات العامة تكشف عدد فرص العمل المستحدثة في النصف الثاني من 2023

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها نصف السنوي حول نتائج مسح فرص العمل المستحدثة في المملكة للنصف الثاني من عام 2023، وفيما يلي أهم النتائج:

بلغ صافي فرص العمل التي تم استحداثها في سوق العمل الأردني في القطاعين العام والخاص (48,779) فرصة خلال النصف الثاني من عام 2023 بزيادة مقدارها (2,216) فرصة عمل عن النصف الأول من نفس العام، وبزيادة مقدارها (2,496) عن النصف الثاني من عام 2022. وبهذا فإن نسبة الزيادة قد بلغت 4.8% مقارنة مع النصف الاول من نفس العام و5.4% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2022.

بلغ عدد فرص العمل الجديدة خلال النصف الثاني من عام 2023 ما مقداره (98,057) فرصة عمل والوظائف التي تم تركها (49,278) فرصه.

أوضحت النتائج أن صافي فرص العمل المستحدثة للذكور قد بلغ (31,239) وظيفة شكلت ما نسبته 64% من مجموع صافي فرص العمل المستحدثة الكلي، في حين بلغ صافي فرص العمل للإناث (17,540) فرصة عمل أي ما نسبته 36%. وعليه فقد ارتفع صافي فرص العمل المستحدثة للإناث بمقدار (5,333) فرصه وانخفض للذكور بمقدار (3,116) مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

بلغ صافي عدد الفرص التي تم استحداثها في سوق العمل الأردني خلال عام 2023 ما مجموعه (95,342) فرصة (منها (65,595) للذكور و (29,748) للإناث) بالمقارنة مع (89,504) فرصة عمل خلال العام 2022.

حصلت الفئة العمرية (20-29) سنة على الحصة الأكبر من صافي فرص العمل المستحدثة حيث بلغت (43,637) فرصة عمل بنسبة 89.5%، تلاها الفئة العمرية (30-39) سنة بواقع (9,059) وظيفة بنسبة 18.6%، ثم الفئة العمرية (15-19) سنة بواقع (3,305) فرصة عمل بنسبة 6.8%، علما بأن الفئات العمرية (40+) سنة قد فقدت ما مقداره (7,221) فرصة عمل (أي بنسبة تراجع بلغت 14.8-%).

تباينت صافي فرص العمل المستحدثة حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت حصة الذكور من صافي فرص العمل من حملة درجة البكالوريوس فأعلى 38.8% مقابل 69.7% للإناث.

ساهم القطاع الخاص بغالبية صافي الوظائف المستحدثة بعدد (31,996) فرصة وبما نسبته 65.6% في حين كانت مساهمة القطاع العام (17,039) فرصة عمل بما نسبته 34.9%، أما المنظمات غير الحكومية فقد فقدت ما نسبته 0.6- %.

صافي فرص العمل عام 2023 يشمل النصف الأول للقطاع العام بعدد (9,545) والقطاع الخاص بعدد (35,448) والنصف الثاني للقطاع العام بعدد (17,039) والقطاع الخاص بعدد (31,996).

محافظة العاصمة هي الأعلى في استحداثها لصافي فرص العمل بنسبه بلغت 59.1 % من اجمالي صافي الفرص المستحدثة (علما بأن عدد سكان العاصمة يشكلون حوالي 42 % من عدد سكان المملكة)، بينما سجلت محافظة البلقاء أدنى نسبة في استحداث الوظائف بما نسبته 0.1 % من اجمالي صافي فرص العمل الكلي خلال النصف الثاني من عام 2023 .

أما حسب الجنسية، فقد أظهرت النتائج أن صافي فرص العمل المستحدثة للأردنيين في النصف الثاني من عام 2023 قد بلغت (43,556) من صافي فرص العمل الكلي أي بنسبة 89.3% فرصة عمل مقارنة مع (39,941) أي ما نسبته 85.8% خلال النصف الاول من نفس العام.

وبالنسبة لغير الاردنيين فقد بلغ صافي الفرص المستحدثة في النصف الثاني (5,223) فرصة توزعت على الجنسية المصرية بنسبة 33.6%، السورية 17%، العراقية 2.7%، عربية أخرى 4% وغير عربية 42.8%.

بينت نتائج المسح أن غالبية صافي فرص العمل تركزت في نشاط التعليم وبلغت (11,700) فرصة عمل في النصف الثاني تلاه نشاط الإدارة العامة والدفاع حيث تم استحداث (8,327) فرصة عمل. أما من حيث المهنة فتشير النتائج إلى أن 45.9% من إجمالي صافي فرص العمل المستحدثة كانت لمهنة الاختصاصيين، تلاها عاملو البيع والخدمات بنسبه بلغت 23.4%.

أما عن الاسباب التي تؤدي الى ترك الفرد لعمله وبحثه عن عمل جديد فقد بينت النتائج ان السبب الرئيسي كان يتعلق “بظروف العمل وطبيعته” وقد استحوذت على النسبة الاكبر (51.8%) والتي تشمل بعد مكان العمل عن مكان الاقامة وطول ساعات العمل فيما كانت النسبة (48.2%) لبقية الأسباب.

وتجدر الإشارة إلى أن مسح فرص العمل المستحدثة ينفذ مرتين بالسنة على عينة يبلغ حجمها حوالي 50 ألف أسرة لكل نصف سنه بما مجموعه (100,000) أسرة سنوياً موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات، ويوفر المسح بيانات تعكس واقع النصف كاملاً، ويتم سؤال الفرد فيما إذا حصل على عمل جديد او ترك عمله او غير عمله خلال فترة الإسناد الزمني.

ويعرف صافي فرص العمل المستحدثة بأنه مجموع الوظائف الجديدة خلال فترة الاسناد الزمني مطروحا منه مجموع الوظائف التي تركت خلال نفس فترة الاسناد الزمني.

أما الوظائف الجديدة فتعني الوظائف التي حصل عليها الفرد خلال فترة الاسناد الزمني (الستة أشهر)، وأما الوظائف التي تركت فتعني الوظائف التي تركها الفرد خلال فترة الإسناد الزمني (الستة أشهر)