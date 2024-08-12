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فتاة عشرينية تقتل والدها طعناً في الزرقاء

منذ 7 ثواني
فتاة عشرينية تقتل والدها طعناً في الزرقاء

وطنا اليوم:أقدمت فتاة عشرينية الأحد، على طعن والدها بأداة حادة في مخيم حطين بمحافظة الزرقاء، إثر خلافات عائلية، وما لبث أن فارق الحياة، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر، إن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور للمكان وإلقاء القبض على الفتاة ونقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي.
وأشار المصدر إلى أنه جرى تحويل القضية للقضاء.


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