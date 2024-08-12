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16 وفاة و29 إصابة خلال العشرة أيام الأولى من شهر آب

منذ 46 ثانية
16 وفاة و29 إصابة خلال العشرة أيام الأولى من شهر آب

وطنا اليوم:سُجلت في العشرة أيام الأولى من شهر آب الحالي 16 حالة وفاة، و29 إصابة بليغة، ناجمة عن حوادث السير في مختلف محافظات المملكة، بحسب البيانات الصادرة عن مديرية الأمن العام.
وأفادت المديرية أن أغلب الحوادث كانت نتيجة استخدام الهاتف النقال والتجاوز الخاطئ، والسرعة الزائدة، وعدم التزام السائقين بقواعد المرور.
وأكدت أهمية التزام المواطنين بإرشادات السلامة المرورية للحد من مثل هذه الحوادث المؤلمة التي تخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ودعت المديرية السائقين إلى ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في أوقات الذروة، والانتباه إلى حالة الطرق والظروف الجوية السائدة، مشددة على ضرورة عدم استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة والتركيز الكامل على الطريق.
وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملاتها التوعوية والرقابية لرفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين والمشاة على حد سواء، بهدف الحد من هذه الحوادث وتحسين مستوى السلامة على الطرق.


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