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خبر تلوث مياه و منتجات نهر اليرموك الزراعية من الاجدر ان لا يرد عليه وزير الاعلام شخصيا

منذ ساعة واحدة
خبر تلوث مياه و منتجات نهر اليرموك الزراعية من الاجدر ان لا يرد عليه وزير الاعلام شخصيا

وطنا اليوم/ علق الصحفي فارس حباشنة في منشور عبر حسابه على الفيسبوك حول رد وزير الاعلام على خبر يقول ان منتجات اردنية زراعية مصابة بالكوليرا اوقفت اسرائيل استيرادها….قائلا:…  الخبر ، منشور في موقع اخباري اسرائيلي مغمور ، و موقع محدود الانتشار و التأثير لا يتابعه الف قاريء ، و يتبع الى “مستوطنة “، و تسمى هذه المواقع في اسرائيل ب ” اعلام المستوطنات ” .
و الغريب المقلق ، كيف إن صحفي الاردن استدلوا على متابعة ما ينشره الموقع المغمور ؟!

و لا اعرف كيف قبلت الدولة ان يرد وزير اردني على خبر مجهول المصدر و مجهول الرواة ، و مجهول السند ، و ركيك المتن ؟!

انا قرأت الخبر ، ولكن بالاجدر إن يرد عليه مدير الوقاية في وزارة الزراعة او دكتور في كلية الزراعة في جامعة حكومية .
وتعرفون لماذا ؟!
لأن ، المنتجات الزراعية لا تصاب بالكوليرا كما جاء في خبر الموقع الاسرائيلي ، وهذه معلومة زراعية علمية و صحية .
و ارجوا من خبراء الزراعة تصحيح معلوماتي .
و كان من الواجب مراجعة الخبر زراعيا و عمليا اولا .
و التأكد من الحقائق المذكورة في الخبر زراعيا و علميا .
و أخطر ما في الامر أن وزير الاعلام لو يكلف نفسه في الرد على اسئلة الاعلام الاردني ، وما ينشر في اعلامنا الوطني .

و انا ، هنا لا أضع اللائمة على وزير الاعلام .
ولكن ، المسؤول الاردني مسكون بالرعب ، عندما يعرف أن اوراقه قد انحرقت و أن رحيله قيد الإقرار ، يصبح مهووسا في الظهور و تصدر جاهات و حتى احتفالات التوجيهي ، فكيف لا يرد على خبر منشور في موقع اسرائيلي .

كم قلنا ان الاردن يحتاج الى وزير سياسي .
و نقول إن الوزراء “كتاب استدعاءات “يشكلون خيبة و عبء على الدولة و اجهزتها ؟!


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