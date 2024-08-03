الميثاق الوطني ينظم لقاءات حول قانون الانتخاب في محافظتي إربد والمفرق

وطنا اليوم- إربد 3 آب 2024 7ضمن سلسلة من اللقاءات الهامة التي يعقدها حزب الميثاق الوطني، التقى رئيس المجلس الاستشاري للحزب، مازن القاضي، بمجموعة من الشخصيات البارزة والوجهاء في مناطق مختلفة من المملكة.

ففي يوم الثلاثاء، 30/7/2024، استضاف الشيخ فهد سحمي القنيص أبو تركي في بلدة العاقب بلواء البادية الشرقية في محافظة المفرق، لقاءً جمع القاضي بنخبة من وجهاء قبيلة المساعيد.

وقد تناول اللقاء النقاش حول قانون الانتخاب والأحزاب، حيث دعا القاضي الحضور إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشدداً على أهمية الانخراط النشط في العملية الانتخابية.

وفي مساء اليوم الخميس، 1/8/2024، وبدعوة من السادة مهنا مصيطف الخالدي والوجيه صابر عبدالله القليان السخني، التقى القاضي أيضاً في بلدة الطرة بلواء الرمثا بمحافظة إربد بعدد من أبناء البلدة من مختلف العشائر.

تركز اللقاء على تسليط الضوء على الأهمية الكبرى لقانون الانتخاب والأدوار التي يمكن أن تلعبها الأحزاب السياسية في تعزيز الديمقراطية.

وشدد رئيس المجلس الاستشاري لحزب الميثاق الوطني على ضرورة دعم الأحزاب والمشاركة الفعالة في الانتخابات كوسيلة لتحقيق تطلعات المواطنين والمساهمة في تشكيل مستقبل البلاد.