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رفع أسعار البنزين بشقيه والديزل لشهر آب

منذ ساعة واحدة
رفع أسعار البنزين بشقيه والديزل لشهر آب

وطنا اليوم:عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 آب المقبل).
واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تموز ومقارنتها بمثيلاتها لشهر حزيران الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار البنزين بنوعيه (90و95) والديزل خلال شهر تموز.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (20) فلساً/لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (20) فلساً/لتر، وارتفاع سعر الديزل بمقدار (10) فلسات/لتر.
وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (920) فلساً/لتر بدلاً من (900)فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1160) فلساً/لتر بدلاً من (1140) فلساً/لتر، ورفع سعر بيع الديزل ليصبح (715) فلساً/لتر بدلاً من (705) فلساً/لتر، والاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة


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