وسط تصاعد التوتر مع الفاتيكان.. ترمب ينشر صورة وكأنه يعانق المسيح

وطنا اليوم:نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صورة لنفسه وكأن “السيد المسيح” يعانقه، في الوقت الذي لا تظهر فيه أي بوادر على تراجع حدة الحرب الكلامية بين إدارته وبابا ‌الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر.

وتُظهر الصورة -التي أعاد ترمب نشرها على حسابه بمنصته “تروث سوشال”- ترمب وعيناه مغمضتان، ويلامس جبينه جبين “السيد المسيح” وهو يقف في وضع مشابه. وفي الخلفية علم أمريكي. وترافق المنشور الأصلي مع تعليق تضمن عبارة “ربما يستخدم الرب ورقته الرابحة!”.

وأضاف ترمب في منشوره “قد لا يعجب هذا المجانين اليساريين المتطرفين، لكنني ⁠أعتقد أنه لطيف جدا!!!”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر ترمب صورة تُظهره كشخصية تشبه “السيد المسيح”. وأثار المنشور انتقادات واسعة النطاق للرئيس الجمهوري، وقام لاحقا بحذفه.

ويتمتع ترمب -الذي لا يرتاد الكنيسة بانتظام- بقاعدة كبيرة من الناخبين المسيحيين، بما في ذلك الكاثوليك. ودخل في خلاف مع البابا ليو الرابع عشر الذي هو أول زعيم للكنيسة الكاثوليكية مولود في الولايات المتحدة، وهو ناقد صريح للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وكرر ترمب انتقاده للزعيم الديني الكاثوليكي ليلة أمس. وفي منشور منفصل على منصته “تروث ‌سوشال”، ⁠حث ترمب على أن “يخبر أحدهم البابا ليو عن قتل إيران للمتظاهرين، وأن امتلاك إيران لقنبلة نووية أمر غير مقبول على الإطلاق”.

ومساء الثلاثاء الماضي، قال جيه دي فانس -نائب الرئيس الأمريكي والذي اعتنق الكاثوليكية في 2019- إن “البابا أخطأ عندما قال إن تلاميذ المسيح لا يقفون أبدا ⁠إلى جانب أولئك الذين كانوا يسلطون السيف في الماضي ويقذفون القنابل اليوم…، وإن من المهم جدا جدا أن يتوخى البابا الحذر عندما يتحدث عن مسائل لاهوتية”.

ورد ليو على هجمات ⁠ترمب السابقة بقوله إنه “لا يخشى إدارة ترمب وسيواصل التعبير عن آرائه”. وفي خطاب قوي ألقاه يوم الاثنين في الجزائر، ندد البابا بالقوى العالمية “الاستعمارية الجديدة” التي قال ⁠إنها تنتهك القانون الدولي، دون أن يذكر دولا معينة.