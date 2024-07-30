الزراعة: الأردن لا يستورد الأغنام والماعز من اليونان

وطنا اليوم:أكد الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، الثلاثاء، أن الأردن لا يستورد الأغنام والماعز من اليونان.

وقال المجالي، إن ظهور طاعون المجترات في اليونان لا يؤثر على سوق المواشي في الأردن، ولا يرفع أسعاره.

ومنعت وزارة الزراعة اليونانية عمليات نقل الأغنام والماعز بعد ظهور طاعون المجترات في مناطق جديدة إثر تسجيل حالات مماثلة في البلاد في 11 تموز.

وقالت الوزارة في بيان “يمنع نقل الأغنام والماعز المخصصة للتربية والتسمين والذبح في كل أنحاء البلاد”.

وأوضحت أن الأطباء البيطريين التابعين لها اكتشفوا طاعون المجترات في منطقتَي كورنثيا ولاريسا بعد تتبع “المسار الذي سلكته الحيوانات المستوردة من بلد معيّن