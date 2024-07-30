بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

أب مصري يقتل أبناءه الأربعة لأن زوجته تركت المنزل

منذ 20 ثانية
أب مصري يقتل أبناءه الأربعة لأن زوجته تركت المنزل

وطنا اليوم:في مشهد مأساوي، تخلص أب من أبنائه الأربعة بمحافظة القليوبية في مصر، اليوم الثلاثاء.
وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية تلقت بلاغا بوجود 4 جثث بقرية حلابة بدائرة مركز قليوب، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثامين لـ 4 أشقاء أصغرهم طفل يبلغ من العمر 5 أعوام وأكبرهم يبلغ من العمر 21 عاما.
وبسؤال أهالي المنطقة أفادوا بأن الأب يمر بحالة نفسية سيئة بعدما تركت زوجته المنزل ومن المرجح أن يكون ذلك السبب في ارتكاب تلك المذبحة، وتمكنت قوات الأمن من ضبط الأب واعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتتولى النيابة العامة التحقيقات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:17

مذكرة تفاهم بين جامعة عمان الأهلية والجامعة العراقية

16:13

مقتل إسرائيلي بصاروخ أطلق من جنوب لبنان

16:05

الفراية : نراجع سياساتنا فيما يتعلق باللجوء السوري

15:52

الملكية الأردنية: تلقينا تعليمات بعدم تسيير رحلات إلى بيروت حتى السبت المقبل

15:38

مسرح الصوت والضوء يستقبل مسرحيتي وهج الشمس وكوكتيل

15:36

لا داعي للهلع فيروس غرب النيل بأختصار

15:34

الأمطار والسيول تفاقم معاناة النازحين بسبب الحرب في السودان

15:24

وزير الداخلية: ملف المخدرات مؤرق وهناك زيادة عدد القضايا المضبوطة العام الحالي

15:19

العمل الاسلامي يعلن قائمته العامة وقوائمه المحلية للانتخابات النيابية – اسماء

15:06

انتشال مئات الجثامين بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من خان يونس

14:58

جامعة البترا تستحدث تخصص “إدارة سلاسل التوريد والعلوم اللوجسيتة” بدءًا من العام الجامعي 2024 /2025

14:36

(98) مليون دينار صافي أرباح شركة البوتاس العربية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024

وفيات
وفيات الثلاثاء 30-7-2024كلية دي لا سال تنعى الأخ رافائيل جونزاليس ( مدير مدارس الفرير في الأراضي المقدسة و الأردن )وفيات الإثنين 29-7-2024وفيات الأحد 28-7-2024رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافع