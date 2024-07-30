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العمل الاسلامي يعلن قائمته العامة وقوائمه المحلية للانتخابات النيابية – اسماء

منذ ساعتين
العمل الاسلامي يعلن قائمته العامة وقوائمه المحلية للانتخابات النيابية – اسماء

وطنا اليوم:أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، ظهر اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، عقده في مقره الرئيسيّ في العاصمة عمّان قوائم مرشحي الحزب للانتخابات النيابة 2024.
وضمت القائمة الوطنية بحسب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا 38 اسمًا، من بينهم النائب السابق أحمد القطاونة، والنائب الأسبق خليل عقل، والنائب الأسبق حياة المسيمي، والمحامي مالك الطهراوي، ونائب نقيب المعلمين السابق د. ناصر نواصرة، والنائب الأسبق د. ديمة طهبوب، ومعتز الهروط ووسام الربيحات والدكتورة هدى العتوم.
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، قبل يومين طالب الحكومة بوقف ممارسات التضييق على مرشحي الحزب للانتخابات النيابية، واتخاذ الإجراءات الضامنة لإيقاف مثل هذه التدخلات والضغط على الحزب وأعضائه خصوصاً في ظل الحديث عن تمكين العمل السياسي والحزبي وتجريم الاعتداء على الأعضاء الحزبيين كما نص القانون خصوصاً وأن الأردن مقبل على استحقاق دستوري يتطلب إشاعة بيئة مطمئنة للأحزاب والمواطنين وضامنة لنزاهة العملية الانتخابية.

وتاليا القائمة الكاملة:

أحمد القطاونة
محمد خليل عقل
د. حياة المسيمي
د. ناصر النواصرة
مالك الطهراوي
د. ديمة طهبوب

معتز الهروط
وسام الربيحات
د. هدى العتوم
م. خضر بني خالد
د. أحمد الملكاوي
حامد الرحامنة
ابراهيم الحميدي
سالم أبو دولة
ذياب ابو صيني
رويدة أبو راضي
فتحي البوات
اسماعيل القريناوي

نور أبو غوش
مثنى الكرنز
معاذ أبو دنون النسور
عبدالرحمن الشواقفة
محمد عدنان الكساسبة
حمزة حيمور
م. بلال العبويني
ابرار السلامات
حذيفة المعايطة
آمال الدويك
فرحان الطراونة
أسامة الغويري

أمل عزازمة
باسم الروابدة
د. علي العتوم
جميل أبو بكر
أحمد الزرقان
د. همام سعيد
م. وائل السقا

أما مرشحي القوائم المحلية، فهم:

عمان:
– الدائرة الأولى:
أحمد سليمان الرقب
علي أبو السكر
محمد جمال الحوامدة
يونس محمد يحيا قفيشة
زكريا محمد الفقيه
بيان فخري عيسى

– الدائرة الثانية:
صالح عبدالكريم العرموطي
موسى علي الوحش
عبدالسلام جمال منصور
حسام أحمد مشة
رشيد جمال السباح
أيوب عبدالكريم خميس
راكين خلف أبو هنية (مقعد مرأة)
جهاد زهير مدانات (مقعد مسيحي)

– الدائرة الثالثة:
ينال فريحات
أكرم يوسف القواسمي
مصطفى عبدالقادر شاهين
محمد العرمان العجارمة
عدنان يلدر مشوقة (مقعد شركس)
ايمان محمد عباسي (مقعد مرأة)

اربد:
– الدائرة الأولى:
علي الخزعلي
نواف عبيدات
تيسير المصري
بسام معابرة
ماجد عبندة
اياد السويطي
وليد الغباري
أريج علوة (مقعد مرأة)

– الدائرة الثانية:

البادية الوسطى:
عبدالله الحامد
محمد الكعابنة

الزرقاء:
سعود أبو محفوظ
عبدالله عبيدات
أيمن أبو الرب
فهيم بدران
فاطمة ملكاوي
فاتح حسني
مأمون الأحمد
نبيل الشيشاني (مقعد شركس)
سهير ناصر الدين (مقعد مرأة)

البلقاء:
فؤاد هديب
ابراهيم أبو السيد
نور الدين أبو رمان
فيصل الحياري
سلمان المساعيد
محمد أسعد الصلاحات

الكرك:
غازي المعايطة
حسام الصعوب
زاهر الضلاعين
عمر العضايلة
فايز أبو سمرة
عبدالله الهويمل
رناد القرالة (مقعد مرأة)
متري زريقات (مقعد مسيحي)

مادبا:
عبدالعزيز أبو صقر
محمد يوسف سليمات
فدوى فريد
مهند طوال

العقبة:
حسن الرياطي
لبنى نمور

جرش:
نضالة أبو غزلة
مأمون المساعيد
سعيد المقابلة
انتصار الصمادي (مقعد مرأة)


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