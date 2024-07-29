مصدر: بدء تنفيذ مخالفات السير باستخدام الرقابة الذكية بداية العام المقبل

وطنا اليوم:كشف مصدر مسؤول عن موعد تفعيل المخالفات في الشارع العام باستخدام الرقابة الذكية في الأردن.

وبحسب ما علم، يوم الاثنين، فإن موعد بدء تنفيذ مخالفات السير باستخدام الرقابة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي سيكون بداية العام المقبل 2025.

وأشار إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة استقطاب العطاءات.

وأوضح المصدر أنه ستنفذ مخالفات السير في العاصمة عمان باستخدام الرقابة الآلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تشمل متابعة حركة السائق، واستخدامه الهاتف النقال، وعدم ارتدائه حزام الأمان، وتغيير المسرب، والدخول إلى المسارب من غير الأماكن المخصصة، إضافة إلى الوقوف المزدوج، وسيعالج النظام جميع هذه المخالفات من خلال الكاميرات.

وأكد أن الرقابة الآلية على المخالفات ستكون جزءًا من حزم مشروع عمان مدينة ذكية، ضمن خطط أمانة عمان للتخفيف من أزمات المرور.

وكان أمين عمان كشف أمين عمان يوسف الشواربة، في وقت سابق بداية العام، عن خطة الأمانة للتعامل مع الازدحامات المرورية في العاصمة عمان.

وأوضح أن المشاريع الرئيسية هي إدارة المرور الذكية عبر نشر كاميرات لجمع المعلومات والبيانات حول الازدحامات المرورية بشارع معين، تُبين ساعات الذروة وعدد السيارات التي تدخل العاصمة من مُختلف المُحافظات، وإعداد مُخرجات للمُساهمة بحل تلك الازدحامات، بالإضافة إيجاد حلول عبر الذكاء الصناعي.

وفيما يتعلق بالمواقف، قال الشواربة في حينها إن مواقف إلى جانب الشوارع ستُصبح مدفوعة الأجرة، وليست مجانية، عبر تأمين مواقف عامة بأسعار تُراعي دخل الموظف، ما يُشجع الموظف على ارتياد وسائط النقل العام، الذي تسعى أمانة عمان لتطويره وتحسينه”.