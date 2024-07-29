الحكومة تقترض نحو 4 مليارات دينار كسندات وأذونات خزينة منذ بداية 2024

وطنا اليوم:كشفت بيانات البنك المركزي الأردني، عن اقتراض الحكومة، ما مقداره 3.952 مليار دينار، كسندات وأذونات خزينة منذ بداية العام 2024 وحتى الاثنين 29 تموز الحالي.

ووفق بيانات البنك المركزي، اقترضت الحكومة 3.350 مليار دينار كسندات خزينة، بينما اقترضت 850 مليون دولار أميركي عبر أذونات خزينة (ما يعادل 602.4 مليون دينار أردني).

وتعتبر السندات من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

وأشارت بيانات البنك المركزي، إلى أن سعر الفائدة على هذه السندات كان ما بين 6.5% و6.9%.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، أن إجمالي الدين العام للأردن وصل إلى 42.513 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي، بما في ذلك الدين المترتب لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليشكل ما نسبته 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت بيانات وزارة المالية، إلى أن حجم الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي إلى 9.486 مليار دينار.

بيانات الوزارة المالية، بينت أن الدين رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آيار الماضي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ما قيمته 33.027 مليار دينار، أو ما نسبته 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل32.289 مليار دينار في نهاية العام 2023، أو ما نسبته 89.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، التي تبلغ نحو 9 مليارات دينار.

وبلغ رصيد الدين الخارجي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، في نهاية شهر أيار من العام الحالي، نحو 18.472 مليار دينار، أو ما نسبته 50.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيار