بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

ملازم في الدوريات ينقذ فتاة من الغرق في اللحظات الأخيرة

منذ 13 ثانية
ملازم في الدوريات ينقذ فتاة من الغرق في اللحظات الأخيرة

وطنا اليوم:تمكن أحد مرتبات الدوريات الخارجية أثناء إجازته الرسمية، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما تعرضت للغرق داخل قناة الملك عبدالله في الأغوار الشمالية وإسعافها إلى أقرب مستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية.
وفي التفاصيل قال الملازم ثاني رامي نوفل في حديثه لإذاعة الأمن العام إنه وأثناء إجازته الرسمية وأثناء تواجده أمام منزله بالقرب من القناة سمع صرخات استغاثة واستنجاد من قبل مجموعة من الأشخاص بعد أن تعرضت طفلة للسقوط داخل القناة حيث عمل على الفور بتلبية نداء الاستغاثة وقام بالغوص في القناة لإنقاذها.
وأكد الملازم ثاني رامي نوفل أن الخبرات التي اكتسبها من خلال الدورات التي اشترك بها في مديرية الأمن العام ، في مجال السباحة و الغطس بالإضافة لخبراته السابقة بهذا الموضوع مكنته من الغوص و إنقاذ الطفلة بمساعدة والده و شقيقه و التي كانت تعاني من حالة إغماء و قام بنقلها بسيارته الخاصة إلى مستشفى أبو عبيدة الحكومي.
ومن الجدير بالذكر أن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة أوعز لمدير إدارة الدوريات الخارجية بتكريم الملازم ثاني رامي نوفل على العمل البطولي الذي قام به لإنقاذ الطفلة أثناء إجازته الرسمية من منطلق رسالة الأمن العام في الحفاظ على الأرواح.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:35

وزير الخارجية: إسرائيل لا تفي بالتزاماتها في أي اتفاق

11:54

ارتفاع عدد الموقوفين في قضية الحجاج الأردنيين

11:41

السفير السعودي لدى الأردن يلتقي مدير الخدمات الطبية الملكية

11:31

سرقة أحد افراد العائلة الحاكمة القطرية في الاولمبياد

11:18

عمليات تخريب جديدة للبنية التحتية في باريس

11:15

تحضيرات إسرائيلية لمهاجمة حزب الله..وأميركا تحذّر تل ابيب من ضرب بيروت

11:02

الأحياء الفقيرة في حلب لإيران والغنية لروسيا.. خبير يشرح القسمة

10:37

البنك المركزي: 1.3 مليار دينار قيمة الشيكات المترجعة العام الماضي

10:33

وفيات الإثنين 29-7-2024

10:24

لا نسبة عامة للنجاح في توجيهي فلسطين بعد تغيب 39 ألف طالب غزي

10:19

الصحة: إغلاق 300 منشأة لإنتاج المياه منذ بداية العام الحالي

10:15

جامعة البترا تستحدث تخصص ماجستير التسويق الرقمي بدءاً من الفصل الأول للعام الجامعي 2024/2025

وفيات
وفيات الإثنين 29-7-2024وفيات الأحد 28-7-2024رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافعوالدة النائب الاسبق عدنان السواعير في ذمة اللهوفاة القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريسات