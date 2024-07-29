ملازم في الدوريات ينقذ فتاة من الغرق في اللحظات الأخيرة

وطنا اليوم:تمكن أحد مرتبات الدوريات الخارجية أثناء إجازته الرسمية، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما تعرضت للغرق داخل قناة الملك عبدالله في الأغوار الشمالية وإسعافها إلى أقرب مستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية.

وفي التفاصيل قال الملازم ثاني رامي نوفل في حديثه لإذاعة الأمن العام إنه وأثناء إجازته الرسمية وأثناء تواجده أمام منزله بالقرب من القناة سمع صرخات استغاثة واستنجاد من قبل مجموعة من الأشخاص بعد أن تعرضت طفلة للسقوط داخل القناة حيث عمل على الفور بتلبية نداء الاستغاثة وقام بالغوص في القناة لإنقاذها.

وأكد الملازم ثاني رامي نوفل أن الخبرات التي اكتسبها من خلال الدورات التي اشترك بها في مديرية الأمن العام ، في مجال السباحة و الغطس بالإضافة لخبراته السابقة بهذا الموضوع مكنته من الغوص و إنقاذ الطفلة بمساعدة والده و شقيقه و التي كانت تعاني من حالة إغماء و قام بنقلها بسيارته الخاصة إلى مستشفى أبو عبيدة الحكومي.

ومن الجدير بالذكر أن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة أوعز لمدير إدارة الدوريات الخارجية بتكريم الملازم ثاني رامي نوفل على العمل البطولي الذي قام به لإنقاذ الطفلة أثناء إجازته الرسمية من منطلق رسالة الأمن العام في الحفاظ على الأرواح.