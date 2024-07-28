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48.4 دينار سعر الذهب عيار 21 في الأردن

منذ ساعتين
48.4 دينار سعر الذهب عيار 21 في الأردن

وطنا اليوم:استقر سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الأحد، عند 48.4 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 46.5 دينار لجهة البيع.
وبحسب النشرة اليومية التي تصدرها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 55.9 دينار و43.8 دينار على التوالي


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