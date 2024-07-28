الجغبير : نسعى لزيادة حصة الصناعة بالسوق المحلية والترويج لمنتجاتها

وطنا اليوم:تنظم غرفة صناعة عمان خلال شهر ايلول المقبل الدورة الثانية من معرض جوهوم، والذي سيقام في معرض عمان الدولي للسيارات، ضمن نشاطات برنامج (صنع في الأردن).

ويعتبر جوهوم أكبر معرض للمنتجات يومية الاستخدام بالمملكة التي تتوزع على قطاعات صناعة المنظفات والمطهرات ومعطرات الجو والمعقمات ومنتجات الورق الصحي ومستحضرات التجميل والأدوات البلاستيكية والكهربائية والأثاث والمفروشات.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير اوضح أن تنظيم المعرض الذي يستمر خمسة أيام يأتي استمـرارا لجهود صناعة عمّان في الترويج للصناعة الأردنية والتعريف بجودة منتجاتها والجودة التي وصلتها وباتت معها منافسا قويا بالاسواق التصديرية.

واضاف أن المعرض الذي يقام على مساحة اجمالية تقدر بنحو 7000 متر مربع يشكل فرصة للشركات الصناعية لعرض منتجاتها المتنوعة للمواطنين والمستهلكين والتجار، علاوة على توفير لقاءات عمل ثنائية مع التجار والمستوردين ومدراء المشتريات بلمؤسسات المختلفة والمستشفيات والفنادق والمطاعم.

وبين المهندس الجغبير أن تنظيم الدورة جاء استكمالا للنجاح الذي شهدته الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضي 2023 وبمشاركة 52 شركة صناعية أردنية وزاره 25 ألف زائر، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع مجموعة من تجار سعوديين وعراقيين.

ونوه إلى أن المعرض الذي سيفتتح يوم 24 أيلول المقبل، سيوفر فرصة التسوق المباشر للمواطنين من الساعة الثالثة عصرا وحتى العاشرة ليلا، يهدف إلى تعزيز الثقة بجودة المنتج الأردني محلياً وخارجيا، وتوسيع حصته بالسوق المحلية.

ولفت المهندس الجغبير إلى أن الغرفة وجهت الدعوات لتجار الجملة والتجزئة والمستوردين ومدراء المشتريات بمختلف المؤسسات من القطاعين العام والخاص بالمملكة والدول العربية لزيارة المعرض، والتعرف على الشركات المشاركة فيه، وبناء شراكات تجارية.

واشار المهندس الجغبير الى ان برنامج (صنع في الأردن) يستهدف زيادة حصة المنتجات الوطنية في الاسواق المحلية وكذلك نمو الصادرات الأردنية بنسبة 15بالمئة سنويا في بعض القطاعات ذات الميزة التنافسية، وبناء شراكات تكاملية مع مختلف الجهات بالقطاعين العام والخاص.

واشار إلى للجهود الكبيرة التي تبذلها الغرفة لفتح العديد من الاسواق الخارجية أمام الصناعة الأردنية علاوة على تقديم الخدمات والبرامج لزيادة القدرة التنافسية لمنتجات الصناعة، واقامة المعارض المتخصصة محليا وتوفير المشاركة للصناعيين بالمعارض الخارجية، والترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة بالقطاع الصناعي.