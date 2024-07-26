الآلاف يغادرون منازلهم بسبب حرائق الغابات المستعرة في كاليفورنيا

وطنا اليوم:تواصل فرق الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية جهودها للسيطرة على حريق غابات يتمدد سريعا، ما أجبر أكثر من 3500 شخص على مغادرة منازلهم، وفق السلطات.

واندلع حريق “بارك فاير” منذ مساء الأربعاء في اليوم الأخير من موجة حر ضربت المنطقة.

ونشرت فرق الإطفاء أكثر من 1150 عنصرا لمكافحة الحريق الذي لم تتم السيطرة عليه إلا بنسبة 3%، وفق إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

والخميس حتى الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينيتش) كان الحريق قد اجتاح 28930 هكتارا، وفق الإدارة.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، إن أكثر من 3500 شخص أخلوا ديارهم في المنطقة.

ولم تكشف التحقيقات إلى الآن الأسباب التي أدت إلى اندلاع حريق “بارك فاير”، وفق إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

وتم توقيف رجل يبلغ 42 عاما يشتبه بأنه أشعل الحريق “بعدما شوهد رجل مجهول يدفع سيارة تشتعل فيها النيران” إلى موقع قريب من المكان الذي اندلع فيه الحريق، وفق بيان للمدعي العام في مقاطعة بوتي مايك رامزي.

وبحسب البيان فقد احترقت السيارة بالكامل ما أدى لانتشار النيران التي أشعلت “بارك فاير”.

وأصدرت الأرصاد الجوية الوطنية الخميس تحذيرا من تفاقم خطر الحرائق بسبب الأحوال المناخية، لا سيما هبوب الرياح وانخفاض الرطوبة.

ويقول العلماء إن موجات الحر المتكررة هي علامة على ظاهرة الاحتباس الحراري المرتبطة بتغير المناخ الناجم عن اعتماد البشرية على الوقود الأحفوري.

وتأتي الحرارة الخانقة التي تجتاح الولايات المتحدة حاليا في أعقاب شهر حزيران/يونيو الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم، وفق مرصد “كوبرنيكوس” الأوروبي.