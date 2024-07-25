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قائد سلاح الجو الإسرائيلي: مستعدون للحرب مع لبنان

25 يوليو 2024
قائد سلاح الجو الإسرائيلي: مستعدون للحرب مع لبنان

وطنا اليوم:قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قائد سلاح الجو ، التقى عددا من القادة الإسرائيليين في قاعدة “رامات دافيد”، حيث تم عرض النقاط الرئيسية لتقييم الوضع العملياتي، وتم تقديم لمحة عامة عن أنشطة القوات الجوية في الحرب، وزيارة سرب مقاتلات حربية.
وشدد الجنرال تومر بار على “حجم المسؤولية التي تقع على عاتق القوات الجوية في مهمة الدفاع عن الشمال”، وذلك خلال حديثه الخميس.
وقال تومر بار: “الهجوم في اليمن كان موجها لكل الشرق الأوسط. المسؤولية الملقاة على عاتق سلاح الجو لتنفيذ جميع الخطط العملياتية كاملة، وستكون هنا قبضة قاضية وساحقة”.
” أقول لكم أننا طوال الحرب حافظنا ونحافظ على القدرة على أنه إذا اندلعت حرب في الشمال ومع إيران يمكننا التعامل معها”.
وتأتي زيارة قائد سلاح الجو، الأربعاء، للقاعدة غداة نشر حزب الله لقطات جوية التقطتها الثلاثاء لقاعدة “رامات دافيد”.

فيديو حزب الله
ونشر حزب الله، الأربعاء، فيديو جديد لما يطلق عليه مسيرة “الهدهد”، يظهر تصويرا لقاعدة جوية في قاعدة قريبة من الحدود اللبنانية.
وقال حزب الله إن لقطات الفيديو تابعة لمسيرة “الهدهد” التقطت الثلاثاء، يظهر فيها صورا مفصلة لقاعدة رامات دافيد الجوية التي تبعد عن الحدود اللبنانية 46 كلم.
ويظهر الفيديو الذي تتجاوز مدته 8 دقائق صورا عالية الدقة لقاعدة رامات دافيد الجوية ومعلومات عنها إلى جانب المنشآت التي تضمها من بينها مخازن الذخيرة وقبة اتصالات ومنصات للقبة الحديدة.


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