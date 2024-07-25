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حماس: سنسمع نتيجة لقاء الوسطاء مع الوفد الإسرائيلي غدا

25 يوليو 2024
حماس: سنسمع نتيجة لقاء الوسطاء مع الوفد الإسرائيلي غدا

وطنا اليوم_قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن خطاب نتنياهو في الكونغرس يعبر عن أزمة وإدراك أن أميركا تتغير.

 

وأضاف حمدان في حديثه لقناة “الجزيرة” الأربعاء، أنه من العجيب وقوف العديد من أعضاء الكونغرس لنتنياهو وهو يشتم ناخبيهم

خطاب نتنياهو تضمن الكثير من الأكاذيب بشأن استعادة الأسرى، كما حاول نتنياهو تسويق الكيان الصهيوني كحالة أصيلة في المنطقة وهذه أكذوبة.

 

وأردف حمدان: نتنياهو يطلب من المشرعين الأميركيين دعم آخر حالة استعمار في العالم.

 

وأكد أن اليوم التالي للمعركة في غزة سيكون يوما فلسطينيا خالصا، وأن الفلسطينيين قادرون على إدارة أنفسهم بأنفسهم ولا يحتاجون نتنياهو ليعلمهم.

 

وشدد القيادي في حركة حماس على أن حديث نتنياهو عن إدخال المساعدات لقطاع غزة كذب، مضيفا “نتوقع أن نسمع غدا نتيجة لقاء الوسطاء مع الوفد الإسرائيلي”.

 

وقال حمدان: “لا نعتقد أن الوسطاء سيقبلون من نتنياهو أي شيء دون وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة”..

 


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