فوربس: الحرب الكبرى في الشرق الأوسط لا مفر منها ويمكن أن تشارك بها روسيا

وطنا اليوم:صرح رئيس تحرير مجلة “فوربس” ستيف فوربس، بأن حربا كبرى ستندلع في الشرق الأوسط بين إسرائيل من جهة و”حزب الله” وإيران من الجهة الأخرى، وقد تشمل روسيا أيضا.

وكتب فوربس: “هناك حرب كبيرة تختمر بين إسرائيل وحزب الله وإيران. الصدام أمر لا مفر منه”، ووفقاً لرئيس تحرير مجلة “فوربس”، فإن مثل هذا الصراع سوف يتوسع بسرعة، ومن المحتمل ألا يشمل الولايات المتحدة فحسب، بل روسيا أيضا.

ويعتقد الصحافي أن “السؤال الوحيد المتبقي هو وقت الانفجار الذي يمكن أن يحدث في المستقبل القريب أو بعد ذلك بقليل”، وكما أشار فوربس، فإن النقطة الساخنة الرئيسية ستكون الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث يتمركز “حزب الله” في الجنوب.

بالنسبة لإسرائيل، فإن حتى النجاح المحتمل في غزة لا يعني نهاية الحرب، كما أن إطالة أمد الحرب إلى أجل غير مسمى هو أمر غير مقبول لأسباب اقتصادية. وهو ما لا يترك أي خيار سوى التصعيد على أمل تحقيق نصر سريع على “حزب الله” ومن ثم إيران. في المقابل، فإن حربا كبرى مع “حزب الله”، بل وحتى توجيه ضربة إلى إيران، من شأنها أن تكون فرصة كبيرة لجرّ الولايات المتحدة إلى الحرب، ما سيؤدي إلى تفاقم مشكلاتها.

وعلى العموم، فإن إيران، من خلال حرب إقليمية تتصاعد بالتدريج، قد انتقلت بالفعل إلى فئة اللاعبين العالميين الرئيسيين، ولكن هذا أيضا يجعل من تحييدها العاجل أمرا ضروريا للغرب، الذي يضطر هنا للاختيار بين روسيا وإيران كهدف ذي أولوية، وهو ما من شأنه أن يؤجل الصدام مع الصين إلى أجل أطول.

وأخيرا، أوكرانيا هي أكبر وأثقل قطعة دومينو، يمكن أن يؤدي سقوطها إلى صدام مباشر بين روسيا وحلف “الناتو”، الأمر الذي من شأنه أن يقلب العالم رأسا على عقب، ويطلق سلسلة من ردود الفعل لكل الانهيارات والهزائم الأخرى التي مني بها الغرب، منذ ذلك الحين، ومن غير المرجح أن تقتصر هذه الحرب على أراضي أوكرانيا.

وقد تدهور الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي ومقاتلو “حزب الله” اللبناني النار يوميا مستهدفين مواقع بعضهم البعض في المناطق الواقعة على طول الحدود.

وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. وأفاد الجانب الإسرائيلي أن نحو 80 ألفا من سكان شمال البلاد وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.