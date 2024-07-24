3 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قلنديا وطولكرم وطوباس

وطنا اليوم:أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا وطوباس وطولكرم بالضفة الغربية، وسط ارتفاع حدّة المواجهات في مناطق عدة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأفاد مصدر -اليوم الأربعاء- باستشهاد ضابط فلسطيني في مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية، والشاب يزن عبدو في طولكرم متأثرا بإصابته، بينما استشهد شاب فلسطيني آخر متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا جنوبي مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم قلنديا.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وآليات ثقيلة وجرافة عسكرية قد اقتحمت المخيم وانتشرت في أحيائه ونشرت فرق القناصة على أسطح البنايات، وفرضت حظرا للتجوال وطوقا أمنيا على المخيم، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية المقتحمة.

وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد محمد مناصرة بمخيم قلنديا بعد اقتحام استمر نحو 6 ساعات للمخيم.

والشهيد هو منفذ عملية مستوطنة عيلي التي قُتل فيها مستوطنان إسرائيليان قبل أشهر.

بدورها، قالت سرايا القدس-كتيبة طوباس إنها استهدفت قوة خاصة من جيش الاحتلال عقب تسللها إلى طوباس، مؤكدة أن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية نحو المدينة.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع إصابات برصاص قوات الاحتلال في طوباس وبأن قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الوصول إليها.