المواصفات: تحويل 9 محطّات محروقات إلى النائب العام

وطنا اليوم:أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة اليوم الإثنين أنّها أغلقت (4) محطّات محروقات وحوّلت (5) محطّات و (4) صهاريج للنائب العامّ وأنذرت (5) منشآت تجارية بسبب وجود تلاعب بكميّات أصناف العبوات المعبأة مسبقاً خلال النّصف الأول من العام الحاليّ.

وقالت المؤسسة إنّ كوادرها تحقّقت من (10) آلاف مضخّة وقود، وحواليّ (4700) أسطوانة غاز منزليّ، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها المؤسسة في سبيل حماية حقوق المواطنين والحرص على مطابقة أوزان الأسطوانات ودقّة عدادات مضخّات الوقود.

وأضافت المؤسسة أنها فحصت إثر جولاتها الفجائيّة والدّوريّة على محطّات المحروقات أكثر من (600) عيّنة للتحقق من مطابقتها للقواعد الفنيّة الأردنيّة، إلى جانب فحص ما يقارب (540) عيّنة من البواخر القادمة إلى المملكة عبر ميناء العقبة، للتحقق من مطابقة المشتقّات النفطيّة لمتطلّبات المواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الخاصّة بها قبل السماح لها بالرسوّ وإفراغ حمولاتها.

وفي قطاع الموازين والعبوات المعبأة مسبقاً، قالت المؤسسة إنها تحققت من (1450) ميزاناً وقبّاناً أرضيّاً فيما وصل عدد أصناف العبوات المعبأة مسبقاً التي تمّ التحقق منها إلى (1100) صنف.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تحققت خلال النصف الأول من العام الحاليّ من (9550) عداد سيارة أجرة “تاكسي” واستقبلت (229) شكوى واردة على محطّات وصهاريج المحروقات والأوزان والموازين وأدوات القياس، تبيّن إثر المتابعة أن (8%) منها مبررة، حيث تمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحق الجهات المخالفة.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى عدم التردد في إبلاغها بأيّ شكوى حول صحّة قراءات أجهزة القياس مثل عدادات مضخات الوقود أو الموازين أو عدادات التاكسي وغيرها، على هاتف وواتساب الشكاوى الموحد 065301243، وصفحاتها على منصّات التواصل الاجتماعيّ، والموقع الإلكترونيّ للمؤسسة إضافة إلى منصّة “بخدمتكم”.