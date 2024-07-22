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المركزي الأردني يحذر من جهات تنتحل صفة مؤسسات مالية

22 يوليو 2024
المركزي الأردني يحذر من جهات تنتحل صفة مؤسسات مالية

وطنا اليوم:حذرت دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي الأردني من جهات تنتحل صفة المؤسسات المالية.
وقالت الدائرة في منشور توعوي بث على صفحة البنك المركزي على فيسبوك، إن مؤسستك المالية لن تطلب منك مشاركة معلوماتك المالية أو مشاركة كلمة مرور عبر الهاتف، ولن تقوم بإجراء أي تغيير على حساباتك دون علمك.
ودعت الدائرة المواطنين إلى عدم تزويد اية معلومات مالية أو رموز التحقق لمرة واحدة لأي جهة كانت، مطالبة في الوقت ذاته إلى التأكد من صحة المصدر قبل تزويد أي معلومات.


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