قرار بالحجز على أموال رجل أعمال كبير في الأردن

وطنا اليوم:اصدرت محكمة الغرفة الاقتصادية – عمان قرارا بالحجز على أموال رجل أعمال كبير، ‏لديه شركات في قطاعات النقل والتاأمين والسياحة والساطة المالية، على خلفية ‏قضية رفعها بنك الاتحاد لتحصيل مستحقاته مالية.‏

ووفق الوثيقة فان بنك الاتحاد يطالب رجل الأعمال ‏وشركته (المساهمة العامة) بمبلغ اكثر من ‏‏4.5 مليون دينار لهذا حصل البنك على قرار بالحجز التحفظي على اموالهما المنقولة وغير المنقولة ‏بحدود المبلغ.