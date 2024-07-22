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قرار بالحجز على أموال رجل أعمال كبير في الأردن

22 يوليو 2024
قرار بالحجز على أموال رجل أعمال كبير في الأردن

وطنا اليوم:اصدرت محكمة الغرفة الاقتصادية – عمان قرارا بالحجز على أموال رجل أعمال كبير، ‏لديه شركات في قطاعات النقل والتاأمين والسياحة والساطة المالية، على خلفية ‏قضية رفعها بنك الاتحاد لتحصيل مستحقاته مالية.‏
ووفق الوثيقة فان بنك الاتحاد يطالب رجل الأعمال ‏وشركته (المساهمة العامة) بمبلغ اكثر من ‏‏4.5 مليون دينار لهذا حصل البنك على قرار بالحجز التحفظي على اموالهما المنقولة وغير المنقولة ‏بحدود المبلغ.


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