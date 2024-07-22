وطنا اليوم:اصدرت محكمة الغرفة الاقتصادية – عمان قرارا بالحجز على أموال رجل أعمال كبير، لديه شركات في قطاعات النقل والتاأمين والسياحة والساطة المالية، على خلفية قضية رفعها بنك الاتحاد لتحصيل مستحقاته مالية.
ووفق الوثيقة فان بنك الاتحاد يطالب رجل الأعمال وشركته (المساهمة العامة) بمبلغ اكثر من 4.5 مليون دينار لهذا حصل البنك على قرار بالحجز التحفظي على اموالهما المنقولة وغير المنقولة بحدود المبلغ.
قرار بالحجز على أموال رجل أعمال كبير في الأردن
وطنا اليوم:اصدرت محكمة الغرفة الاقتصادية – عمان قرارا بالحجز على أموال رجل أعمال كبير، لديه شركات في قطاعات النقل والتاأمين والسياحة والساطة المالية، على خلفية قضية رفعها بنك الاتحاد لتحصيل مستحقاته مالية.