الأردن يشارك في معرض الحج والعمرة السياحي الدولي

وطنا اليوم:اختتمت هيئة تنشيط السياحة مشاركتها في معرض الحج والعمرة السياحي الدولي السنوي للعام ٢٠٢٤ المقام في ماليزيا واندونيسيا بمشاركة ممثلي من السفارة الأردنية في اندونيسيا وماليزيا و وبمشاركة عدد من مكاتب السياحة والسفر الأردنيين وذلك خلال الفترة 16-18 تموز الحالي .

مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات قال: تأتي مشاركة الهيئة في المعرض من خلال اقامة الجناح الأردني تأكيدا على أهمية المعرض وبحث آليات التعاون المشترك بين مكاتب السياحة والسفر والفنادق المهتمة بالسياحة الدينية بشكل خاص، مما يساهم في زيادة اْعداد السياح القادمين الى وجهات السياحة الدينية المختلفة.

وأكد عربيات على أهمية تضمين الأماكن الدينية في الأردن في البرامج المعدة للسياح الماليزيين بعد زيارتهم للأراضي المقدسة لأداء شعائر الحج والعمرة.

وأضاف عربيات تأتي المشاركة ضمن جهود الهيئة الترويجية المستمرة في جنوب شرق آسيا مشيرا الى المكانة التي يحوزها الأردن حيث يعد من أهم وجهات السياحة التي تمتلك المقومات السياحية المؤهلة لاستقبال السواح من ماليزيا واندونيسيا خصوصا فيما يتعلق بالسياحة الدينية الإسلامية.

كما استضافت الهيئة أيضا خلال تواجدها في المعرض عدداً من ورش واجتماعات عشاء العمل التي ضمّت القطاعات السياحية الأردنية والماليزية بحضور من مكاتب السياحة والسفر والإعلاميين وقادة الرأي والمؤثرين وشركات الطيران وممثلي القطاعات التجارية ذات العلاقة.

و التقى ممثلو مكاتب السياحة والسفر الأردنيين ووفد الهيئة المشارك العديد من نظرائهم الماليزيين ضمن هذه الورش التي عقدت في كوالالمبور ضمن افتتاح رسمي من وزير الشؤون الدينية الماليزي الذي أشاد بمشاركة الأردن في هذه الفعالية والعلاقات الثنائية المشتركة.

ويعد السوق الماليزي والاندونيسي من أهم أسواق السياحة نظرا لأنه قليل التأثر بالأوضاع السياسية المحيطة بالمنطقة وكونه سوقا كبيرا وواعدا ومصدرا للسياحة الدينية الاسلامية بشكل كبير.