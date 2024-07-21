الثالث عربيا .. الأردن ينتج 251 ألف طن دجاج سنويا

وطنا اليوم:جاء الأردن في المرتبة الثالثة عربيا في إنتاج الدجاج بعد مصر والسعودية، بمعدل 251 ألف طن سنويا.

وتُعد الولايات المتحدة الدولة التي لديها أعلى معدل استهلاك للدجاج في العالم، وبلغ نصيب الفرد من استهلاك لحوم الدجاج بالولايات المتحدة حوالي 96.9 رطلا عام 2022، وزاد بشكل سنوي منذ عام 2010 وفق ما ذكرت “ستاتيستا”.

ولا تقتصر هذه الزيادة على الولايات المتحدة فقط، فقد زاد استهلاك لحوم الدجاج في جميع الدول والمناطق تقريبًا، بسبب الأسعار المنخفضة نسبيًا، وتوفر المنتج، ونسبة البروتين والدهون المنخفضة.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يرتفع استهلاك لحوم الدجاج في جميع أنحاء العالم، مما يعكس الدور المهم الذي تلعبه الدواجن في الأنظمة الغذائية الوطنية للعديد من البلدان الناشئة المكتظة بالسكان، بما في ذلك الصين وإندونيسيا والهند وماليزيا وباكستان وبيرو والفلبين وفيتنام ودول منطقة الشرق الأوسط.

نقدم لكم فيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للحوم الدجاج عام 2023/2024 وفق ما ذكرت خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية:

الولايات المتحدة: 21.08 مليون طن متري (20% من الإنتاج العالمي) البرازيل: 14.9 مليون طن متري (14%) الصين: 14.8 مليون طن متري (14%) دول الاتحاد الأوروبي: 11.06 مليون طن متري (11%) روسيا: 4.88 ملايين طن متري (5%) المكسيك: 3.89 ملايين طن متري (4%) تايلند: 3.45 ملايين طن متري (3%) الأرجنتين: 2.33 مليون طن متري (2%) تركيا: 2.33 مليون طن متري (2%) كولومبيا: 1.89 مليون طن متري (2%)

أكبر 10 دول مصدّرة للحوم الدجاج في العالم

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مصدرة للدجاج اللاحم في العالم عام 2023 وفق ما ذكرت منصة ستاتيستا:

البرازيل: 4.75 ملايين طن متري الولايات المتحدة: 3.34 ملايين طن متري دول الاتحاد الأوروبي: 1.7 مليون طن متري تايلند: مليون طن متري واحد تركيا: 600 ألف طن متري الصين: 535 ألف طن متري أوكرانيا: 450 ألف طن متري المملكة المتحدة: 275 ألف طن متري روسيا: 250 ألف طن متري بيلاروسيا: 165 ألف طن متري

أكبر 10 دول مستوردة للحوم الدجاج في العالم

تعد الصين أكبر دولة مستوردة للحوم الدجاج في العالم بسبب عدد السكان الكبير، وتبرز في قائمة كبار المستوردين بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات والعراق.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مستوردة للحوم الدواجن في العالم عام 2022 مقدرة وفق ما ذكرت منصة “أو إيه سي ورلد” (oec.world).

الصين: 3.76 مليارات دولار (10.5% من لحوم الدواجن المستورد في العالم) ألمانيا: 2.51 مليار دولار (6.99%) فرنسا: 2.05 مليار دولار (5.69%) المملكة المتحدة: 1.86 مليار دولار (5.17%) هولندا: 1.69 مليار دولار (4.69%) المكسيك: 1.54 مليار دولار (4.29%) السعودية: 1.29 مليار دولار (3.59%) الإمارات: 1.23 مليار دولار (3.43%) العراق: 808 ملايين دولار (2.25%) هونغ كونغ: 760 مليون دولار (2.12%)

أكبر 5 دول عربية منتجة للحوم الدجاج

وفيما يلي قائمة بأكبر 5 دول عربية منتجة للحوم الدجاج عام 2023 وفق ما ذكرت خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية:

مصر: 1.85 مليون طن متري، السعودية: 1.05 مليون طن متري، الأردن: 251 ألف طن، العراق: 200 ألف طن، سلطنة عُمان: 130 ألف طن متري.