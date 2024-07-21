ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 38983 شهيدا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 38983 شهيدا، و89727 إصابة.

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع، غزة وصل منها للمستشفيات 64 شهيدا، و105 إصابة خلال 24 ساعة.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان المستمر لليوم الـ289 على القطاع إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.